شركة ناشئة جزائرية تفوز بالمركز الأول في مسابقة عربية في إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي

دبي - فازت الشركة الناشئة الجزائرية " Tarik Education Center " بالمرتبة الأولى في مسابقة "تحدي العرب لانترنت الاشياء و الذكاء الإصطناعي", التي أقيمت على هامش معرض "جيتكس غلوبال" الذي تجري فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي ما بين 16 و 20 اكتوبر.

وتم الاعلان عن نتائج المسابقة من طرف جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات, فرع إدارة التكنولوجيا (IEEE TEMS), بالشراكة مع جامعة دبي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا, وبالتعاون مع المؤسسة الدولية للابتكار وريادة الأعمال (GIE), وهي المسابقة التي عرفت مشاركة فرق من 13 دولة عربية.

وتم اختيار المؤسسة الناشئة الجزائرية " Tarik Education Center " اعترافا بمشروعها المتعلق باستحداث منصة رقمية "طريق" لتعليم الذكاء الاصطناعي والبرمجة للأطفال عن طريق الألعاب الإلكترونية بطريقة مبسطة وسهلة للاستيعاب.

وفي تصريح لواج, عبر مؤسس الشركة, طارق قحام, عن اعتزازه بهذا التتويج لاسيما وسط المنافسة الشديدة التي ميزت هذه الطبعة, مبرزا ان المؤسسة الجزائرية تمكنت من احتلال المرتبة الأولى "نظرا لأهمية المنصة الرقمية التي تسمح للطفل العربي من التحول من مستعمل و مستهلك للتكنولوجيا إلى طفل مبتكر ومبدع يقوم بنفسه بصناعة التكنولوجيا".

وتمكن فريق المهندسين الجزائريين التابعيين لهذه الشركة التي يقع مقرها في الجزائر العاصمة, من تصميم تطبيق يحمل اسم "طريق" يمكن تنزيله من متجر "بلاي ستور"، والذي يتيح للأطفال من السن 4 و حتى سن 18 سنة متابعة برامج و نصائح علمية لكي يصبحوا مبدعين و مخترعين.

ومن بين مزايا هذا التطبيق "تسهيل الأمور المعقدة وجعلها بسيطة للأطفال من اجل تحويل الافكار الابداعية لدى الطفل الى حقيقة في ظرف وجيز, في مجالات مختلفة على غرار صناعة الروبوت او الالعاب, عن طرق استعمال الهاتف او اللوحات الالكترونية و الكمبيوتر بهدف التوعية ولتفادي تضييع عند هذه الفئة".

واعتبر مسؤول المؤسسة الناشئة أن الحصول على هذه الجائزة "يشرف الجزائر و يحفز المؤسسة لتطوير مجالات تكنولوجيا إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي و العمل على ايجاد حلول و تطبيقات رقمية مبتكرة للمساهمة في تطوير التكوين و الابداع لدى الاطفال".

وتنعقد هذه المسابقة للعام السابع على التوالي بمشاركة أكثر من 5000 مشارك يتوزعون على طلاب المدارس, ومشروعات التخرج, والشركات الناشئة في الدول العربية. وهي تهدف لتسليط الضوء على الدور البارز لتقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعى في التحول الرقمي.