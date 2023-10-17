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اشغال عمومية: السيد رخروخ يتباحث مع المديرة التنفيذية لوكالة التنمية للإتحاد الإفريقي حول سبل تعزيز التعاون

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 أكتوير 2023 19:41     الفئـة : اقتصــاد
اشغال عمومية: السيد رخروخ يتباحث مع المديرة التنفيذية لوكالة التنمية للإتحاد الإفريقي حول سبل تعزيز التعاون

الجزائر - استقبل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, لخضر رخروخ, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, المديرة التنفيذية لوكالة التنمية للاتحاد الأفريقي "أودا-النيباد", ناردوس بيكيلي توماس, والتي تباحث معها سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وشكل هذا اللقاء مع السيدة توماس, التي تشارك في الدورة الـ20 لاجتماع وزراء خارجية أفريقيا-دول شمال أوروبا, الذي تحتضنه الجزائر, مناسبة تباحث خلالها الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الاشغال العمومية والمنشآت القاعدية, وفقا للمصدر ذاته.

وخلال هذا اللقاء, الذي جرى بمقر الوزارة, أشادت المديرة التنفيذية لوكالة التنمية للاتحاد الأفريقي "بالدور المحوري للجزائر ودعمها لتعزيز وتطوير البنى التحتية لبلدان القارة من خلال التزاماتها البناءة في مجال المنشآت القاعدية", يضيف البيان.

من جانبه, عرض السيد رخروخ الجهود التي قامت بها الجزائر في سبيل تطوير البنى التحتية, لاسيما البرامج المتعلقة بالسكك الحديدية وذلك موازاة مع تجسيد مشاريع في مجال الطرقات.

كما أكد الوزير على الخبرة المكتسبة للجزائر في مجال المنشآت القاعدية و"استعدادها للمساهمة في ايجاد آليات فعالة لتطوير هذا المجال والمضي نحو تحقيق مبدأ التكامل الاقتصادي في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف)".

وفي هذا السياق, ذكر السيد رخروخ " بمجهودات الجزائر ودورها في تجسيد التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال تحقيق مشاريع مهيكلة ذات نطاق قاري على غرار انجاز مشروع الطريق العابر للصحراء والطريق الرابط بين الجزائر وموريتانيا, حيث ستمكن هذه المشاريع من تشجيع ورفع من حجم المبادلات التجارية للدول الافريقية", حسب البيان.

آخر تعديل على الثلاثاء, 17 أكتوير 2023 20:04
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اشغال عمومية: السيد رخروخ يتباحث مع المديرة التنفيذية لوكالة التنمية للإتحاد الإفريقي حول سبل تعزيز التعاون
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 أكتوير 2023 19:41     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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