معرض المؤسسات الناشئة نورث ستار في دبي: التكنولوجيا الجزائرية تطمح إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية للبلد

دبي - اغتنمت الشركات الناشئة الجزائرية المشاركة في معرض نورث ستار 2023 في دبي هذه الفرصة لإثبات قدراتها على الابتكار والإبداع، من خلال تقديم حلول يمكن أن تلبي الاحتياجات والتطلعات المختلفة للقطاعات، مع طموح المساهمة في تطوير البلد وتصبح فاعلا لا غنى عنه.

والتقت واج، خلال هذا الحدث العالمي الذي بدأ يوم الأحد الماضي، في ميناء دبي، ببعض هؤلاء المقاولين الذين هم على رأس شركات تشهد نموا قويا و تسعى إلى توسيع أعمالها من خلال جمع الأموال وإقامة روابط مع فاعلين عالميين بهدف زيادة الإيرادات وخلق فرص عمل.

و قد قام المسرع العمومي "الجيريا فانتشر" بجمع اصحاب الشركات الناشئة على مستوى الجناح الجزائري، حيث أكدوا على الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه الشركات الناشئة في تطوير الاقتصاد الوطني، مع التركيز على القيمة المضافة التي يولدها هذا النسيج وتأثيره على نمو صادرات الخدمات.

في هذا السياق، أكد مؤسس الشركة الناشئة DIGIWAVES، طارق بن عزوز، أن مؤسسته توفر حلولا رقمية في أكثر القطاعات صعوبة، مثل المحروقات والسيارات، مما يسمح بتخفيض الاعتماد على الأطراف الخارجية.

و تتواجد هذه الشركة في الجزائر، وتقدم حلولًا مبتكرة للصناعيين، ولا سيما في مجال صيانة الآلات، حيث تمكنت من خفض تكاليفهم بنسبة تصل إلى 30?.

و اضاف السيد بن عزوز انه "تم تطوير هذه الحلول بالكامل من قبل الكفاءات الجزائرية ويمكن دمجها في أنظمة إنتاج الشركات الكبرى التي تمتلك آلات ذكية"، مؤكدا على الأهمية التي توليها شركته للحفاظ على البيانات بطريقة تضمن الأمن والسيادة الرقمية.

من جانبه، قام عادل ميلودي، المدير العام لشركة "Qias Technologie" بتطوير منصة ذكية، مخصصة لإدارة ومعالجة البيانات المقاسة (الوزن والضغط ودرجة الحرارة والقوة) لمختلف المستشعرات وأجهزة الوزن. و تدير هذه المنصة، الأولى من نوعها، كل جانب من جوانب المعايرة والتحقق من أجهزة الوزن لتأكيد المعاملات التجارية.

و اضاف السيد ميلودي، ان استحداث هذا النوع من الحلول سيسمح بإنشاء أكثر من 600 منصب شغل لمفتشين مستقلين في القياسات القانونية. وتسعى الشركة الناشئة التي تحصلت على اعتماد الديوان الوطني للقياسات القانونية، كما انها تسعى لاقتحام السوق الدولية لتقديم هذه المنصة إلى كبار الفاعلين في المجال الذين ما زالوا يعملون بأجهزة قديمة ومعقدة، كما أوضح رئيس الشركة، مشيرًا إلى أن مؤسسته قد تلقت الشهادات والاعتمادات المطلوبة، بما في ذلك المعيار 17020 لدى هيئات الاعتماد.

حلول لاستقطاب أموال القطاع غير الرسمي

من جانبها قامت شركات ناشئة أخرى, بمناسبة هذا المعرض, الذي سيختتم يوم الأربعاء، بتقديم حلول مبتكرة لتعزيز النشاطات التجارية وتأمين المعاملات، على غرار شركة Fintech "3S Pay".

و تقترح هذه الشركة الناشئة، التي حصلت على اعتماد وزارة اقتصاد المعرفة والشركات الناشئة، مجموعة من المنتجات والخدمات التي تستجيب للإشكاليات المتعلقة بالتعريف الآمن للمستخدمين وأنظمة الدفع وموثوقية الدفع عبر الإنترنت.

و قد أشار مديرها، إسماعيل حاجب، الذي يتمتع بخبرة طويلة في الخارج، إلى أن هذه الحلول قد طورها مهندسون جزائريون بهدف حل مشكلة النقد وتداول الأموال غير الرسمية.

و اضاف السيد حاجب, ان هذه الحلول قد صممت خصيصًا للشركات التي تبحث عن دفع آمن وتمكن من إجراء العمليات على مستوى المتاجر والمؤسسات دون مخاوف ومخاطر الاحتيال، مشيرًا إلى أن هذه الحلول معتمدة من قبل السلطات النقدية، بما في ذلك شركة تألية المعاملات البنكية والنقدية، بالإضافة إلى مجموعة الدفع الإلكتروني.

في ذات السياق، قامت شركة "Prizy" الناشئة, "بإنشاء منصة تتيح للشركات مكافأة وتحفيز موظفيها أو شركائها من خلال تقديم "قسائم شراء" رقمية تسمح بالحد من استخدام الورق.

وأكد مؤسسها، كريم شايب، أن بطاقات الهدايا المقدمة على المنصة تسمح لمتلقيها باستهلاكها في شبكة واسعة من المتاجر الشريكة متعددة الفئات.

كما تم خلال هذا المعرض الدولي, تقديم حلول في مجال التوصيل السريع وبتكلفة منخفضة، على غرار الحل الذي طورته شركة "WIMAX" الناشئة التي طورت تطبيق "Wamo".

ويوفر هذا التطبيق, حسب ممثل الشركة, وائل شيبوب, عدة خدمات للجمهور الواسع والشركات, بما في ذلك نقل الطرود بأمان بواسطة الدراجات النارية أو السيارات.

وأضاف السيد شيبوب, انه "يمكن بفضل خدمات "Wamo", خفض تكاليف التوصيل والمعالجة"، مؤكداً أن هذا الحل يسمح للشباب بتحقيق دخل تدريجي بناء على عمليات التوصيل التي يقومون بها.