السيد عون يشرف بهانوي مع وزير البناء الفيتنامي على افتتاح منتدى رجال الأعمال الجزائري-الفيتنامي

الجزائر - أشرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني, على عون, ووزير البناء الفيتنامي, نغوين ثانه نغي، اليوم الثلاثاء، بهانوي (الفيتنام) على افتتاح منتدى رجال الأعمال الجزائري-الفيتنامي، على هامش أشغال الدورة ال12 للجنة المشتركة الجزائرية-الفيتنامية، حسب ما جاء في بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن الوزيرين تبادلا أطراف الحديث بخصوص "الأهمية التي يكتسيها دعم الاستثمار البيئي وتقوية العلاقات التجارية بين البلدين, إضافة إلى الأهمية التي توليها الدولتان للمتعاملين الاقتصاديين خاصة الاستثمار الأجنبي المباشر".

وأضاف نفس المصدر أن اللقاءات الثنائية للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين و الفيتناميين "عرفت اهتماما واستحسانا كبيرين قدما فيها الطرفان عروضا بشأن المعاملات الاقتصادية والتجارية بين البلدين".

وفي بيان اخر, أفادت وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني أن السيد عون "التقى وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي بمدينة هانوي، بحضور سفير الجزائر بالفيتنام و كذا المدير العام للبلدان العربية".

وخلال هذا اللقاء, يضيف البيان, "تبادل الطرفان وجهات النظر حول ما يمكن إنجازه في إطار العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين", حيث توصل الطرفان إلى أن "مستوى التبادل الاقتصادي بين البلدين لم يرق بعد إلى مستوى جودة العلاقات السياسية والتاريخية بينهما"، حيث "أبديا استعدادهما لتقوية العلاقات بينهما بدءا بعلاقة شراكة إقتصادية قوية".