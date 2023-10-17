Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

السيد عون يشرف بهانوي مع وزير البناء الفيتنامي على افتتاح منتدى رجال الأعمال الجزائري-الفيتنامي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 أكتوير 2023 16:35     الفئـة : اقتصــاد
السيد عون يشرف بهانوي مع وزير البناء الفيتنامي على افتتاح منتدى رجال الأعمال الجزائري-الفيتنامي

الجزائر - أشرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني, على عون, ووزير البناء الفيتنامي, نغوين ثانه نغي، اليوم الثلاثاء، بهانوي (الفيتنام) على افتتاح منتدى رجال الأعمال الجزائري-الفيتنامي، على هامش أشغال الدورة ال12 للجنة المشتركة الجزائرية-الفيتنامية، حسب ما جاء في بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن الوزيرين تبادلا أطراف الحديث بخصوص "الأهمية التي يكتسيها دعم الاستثمار البيئي وتقوية العلاقات التجارية بين البلدين, إضافة إلى الأهمية التي توليها الدولتان للمتعاملين الاقتصاديين خاصة الاستثمار الأجنبي المباشر".

وأضاف نفس المصدر أن اللقاءات الثنائية للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين و الفيتناميين "عرفت اهتماما واستحسانا كبيرين قدما فيها الطرفان عروضا بشأن المعاملات الاقتصادية والتجارية بين البلدين".

وفي بيان اخر, أفادت وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني أن السيد عون "التقى وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي بمدينة هانوي، بحضور سفير الجزائر بالفيتنام و كذا المدير العام للبلدان العربية".

وخلال هذا اللقاء, يضيف البيان, "تبادل الطرفان وجهات النظر حول ما يمكن إنجازه في إطار العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين", حيث توصل الطرفان إلى أن "مستوى التبادل الاقتصادي بين البلدين لم يرق بعد إلى مستوى جودة العلاقات السياسية والتاريخية بينهما"، حيث "أبديا استعدادهما لتقوية العلاقات بينهما بدءا بعلاقة شراكة إقتصادية قوية".

 

آخر تعديل على الثلاثاء, 17 أكتوير 2023 17:24
كلـمات مفتـاحيــة :
السيد عون يشرف بهانوي مع وزير البناء الفيتنامي على افتتاح منتدى رجال الأعمال الجزائري-الفيتنامي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 أكتوير 2023 16:35     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.17

المسيلة: 25 مشاركا في الطبعة السادسة للصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية

23.10.17

النيابة العامة تلتمس أحكاما تتراوح بين الإعدام و 10 سنوات سجنا في قضية اغتيال جمال بن…

23.10.17

الوفد الليبي يزور مديرية شرطة الحدود و مطار هواري بومدين

23.10.17

السيد عون يشرف بهانوي مع وزير البناء الفيتنامي على افتتاح منتدى رجال الأعمال…

23.10.17

النظافة الإستشفائية: تنصيب لجنة مكلفة بإعداد قانون إطار يتعلق بالوقاية

23.10.17

منصات التواصل الاجتماعي تكشف جرائم الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين

الأكثــر قـراءة

23.10.16

قضية مقتل جمال بن اسماعيل: التفتيش الالكتروني يفضح علاقة عدد من المتهمين مع تنظيمات…

23.10.16

عطاف يستعرض مع نظيره التونسي مستجدات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة

23.10.16

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن

23.10.16

اليوم الوطني للهجرة: رئيس الجمهورية يشيد بالروح الوطنية العالية للجزائريين بالمهجر

23.10.16

الوزير الأول يستقبل وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا

23.10.16

رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم الوطني للهجرة