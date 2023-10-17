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عرقاب يناقش مع وزير خارجية تنزانيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 أكتوير 2023 13:43     الفئـة : اقتصــاد
عرقاب يناقش مع وزير خارجية تنزانيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الجزائر- استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، وزير الخارجية لجمهورية تنزانيا الاتحادية، جانيوري يوسف مكامبا، حيث ناقش معه السبل والوسائل لتعزيز العلاقات الثنائية في مجال الطاقة والمناجم، حسبما جاء في بيان للوزارة.

و أوضح البيان ان الجانبين "ناقشا فرص التعاون والاستثمار في مجال المحروقات على غرار إمداد تنزانيا بالمحروقات (النفط الخام), والمواد البترولية وتخزينها وكذا تسير قطاع المحروقات بتنزانيا".

بالإضافة الى ذلك, تم التطرق إلى "تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الهندسة وتوليد الكهرباء وتطوير شبكة الكهرباء والتكوين في هذه المجالات, وهذا تفعيلا لبنود الاتفاقيات الموقعة في شهر أوت 2023, بين كل من سوناطراك وسونلغاز من جهة, والشركات التنزانية للمحروقات والكهرباء من جهة أخرى", حسب نفس المصدر.

و جدد وزير الطاقة والمناجم, بهذه المناسبة, "رغبة الجزائر في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين وتكثيف التبادلات مع الدول الإفريقية, لا سيما في إطار استراتيجية التنمية لمجمعي سوناطراك وسونلغاز التي تستهدف انفتاحها على السوق الأفريقية".

و أكد السيد عرقاب على "استعداد الجزائر لدعم تنزانيا ومرافقتها بدرايتها وخبرتها في هذه المجالات".

من جانبه، أعرب الوزير التنزاني عن "اهتمام بلاده الكبير بحضور سوناطراك وسونلغاز لتنمية الاستثمارات في تنزانيا من خلال تعزيز الشراكة المربحة للجانبين في صناعات النفط والغاز والكهرباء", حسب ذات البيان.

و أشار السيد مكامبا أيضا إلى أن البلدين سيعملان بشكل مشترك، في اطار فرق العمل الفنية المكونة، والتي ستكون مسؤولة عن "وضع خارطة طريق من أجل تنفيذ مشاريع ملموسة في أقرب الآجال".

آخر تعديل على الثلاثاء, 17 أكتوير 2023 14:01
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عرقاب يناقش مع وزير خارجية تنزانيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 أكتوير 2023 13:43     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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