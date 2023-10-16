ري: السيد دربال يستقبل أعضاء من البرلمان عن ولايتي البويرة والمدية

مباراة ودية / الجزائر- مصر 1-1 : اسلام سليماني ينقذ الخضر من كمين الفراعنة -

عطاف يستعرض مع نظيره التونسي مستجدات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة -

قضية مقتل جمال بن اسماعيل: التفتيش الالكتروني يفضح علاقة عدد من المتهمين مع تنظيمات إرهابية -

فلاحة: السيد هني يترأس اجتماعا مع مسؤولي القطاع حول ملف المزارع النموذجية -

بوغالي يدعو إلى إدراج بند طارئ حول فلسطين في أشغال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي -

الوزير الأول يستقبل وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا -

كرة القدم/ودية: تعادل المنتخب الجزائري أمام مصر (1-1) -

وزير الداخلية المكلف لدولة ليبيا يزور بعض مصالح المديرية العامة للأمن الوطني -

اليوم الوطني للهجرة: رئيس الجمهورية يشيد بالروح الوطنية العالية للجزائريين بالمهجر -

تنصيب سماح لحلوح رئيسة مديرة عامة للمجمع العمومي للحليب ومشتقاته جيبلي -

السيد عطاف يستقبل نظيره من جمهورية تنزانيا الاتحادية -

تغذية: التأكيد على ضرورة العودة الى طريقة استهلاك تقليدية -

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن -

سقي فلاحي: نحو التوقيع على اتفاقية بين قطاعي الفلاحة والري لتعميم الاستخدام الآمن للمياه المستعملة -

رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم الوطني للهجرة -

وزير خارجية الدنمارك يؤكد تطلع بلاده لتقوية سبل الشراكة مع الجزائر -

السيد عطاف يبحث مع نظيره الدنماركي علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها -

نحو تحيين الاتفاقيات بين الجزائر وليبيا في مجال مكافحة المخدرات -

التعاون في مجال الطاقة والمناجم في صلب محادثات السيد عرقاب والسفير الموزمبيقي -