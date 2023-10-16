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ري: السيد دربال يستقبل أعضاء من البرلمان عن ولايتي البويرة والمدية

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 أكتوير 2023 20:07     الفئـة : اقتصــاد
ري: السيد دربال يستقبل أعضاء من البرلمان عن ولايتي البويرة والمدية

الجزائر- استقبل وزير الري طه دربال, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, عددا من أعضاء البرلمان بغرفتيه عن البويرة والمدية, اطلع فيه على جملة من انشغالات مواطني هاتين الولايتين المتعلقة بقطاعه, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

ويندرج هذا الاجتماع الذي جرى بمقر الوزارة, بحضور مختلف الاطارات المركزية والمدراء الولائيين, في اطار لقاءات العمل الدورية, التي يعقدها الوزير مع ممثلي الشعب, بغية التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين وتعزيز جهود تحسين الخدمة العمومية للمياه, حسب المصدر ذاته.

وبالمناسبة, رفع أعضاء البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) جملة من انشغالات سكان البويرة والمدية المتعلقة بالتزود بالماء الشروب, لاسيما في ظل التراجع الكبير لمنسوب مياه سد كدية اسردون والذي يزود عددا معتبرا من بلديات الولايتين, عرفت تذبذبا من ناحية التوزيع لهذا المورد الحيوي, وفقا للبيان.

وقدم الوزير خلال اللقاء عدة شروحات لأعضاء البرلمان حول مختلف الاجراءات التي اتخذها القطاع من اجل تحسين الخدمة العمومية للمياه بولايتي البويرة والمدية.

كما أسدى عدة توجيهات لإطارات القطاع وكذا المصالح المحلية بغية بذل المزيد من المجهودات في سبيل حلحلة هذه الوضعية في اقرب الآجال, يضيف البيان.

وأمر السيد دربال أيضا بالتسريع في انجاز مختلف المشاريع الجارية والحرص على احترام آجال تنفيذها ونوعية الاشغال مع التشديد على الاستغلال العقلاني للمياه.

وفي الاخير, طمأن وزير الري البرلمانيين بأن "مصالح الوزارة تعمل على قدم وساق من اجل تقديم خدمة عمومية تليق بالمواطن", داعيا الى ضرورة تظافر الجهود والعمل المشترك بين قطاعه وبين ممثلي المواطنين عن طريق طرح انشغالاتهم تجسيدا لمبدأ تقريب المواطن للإدارة, حسب نفس المصدر.

آخر تعديل على الإثنين, 16 أكتوير 2023 20:11
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ري: السيد دربال يستقبل أعضاء من البرلمان عن ولايتي البويرة والمدية
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 أكتوير 2023 20:07     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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