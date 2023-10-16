فلاحة: السيد هني يترأس اجتماعا مع مسؤولي القطاع حول ملف المزارع النموذجية

ويأتي هذا الاجتماع الذي جرى بحضور إطارات مركزية, "في إطار متابعة الملفات الكبرى للقطاع, وتطبيقا للتعليمات السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, المسداة خلال مجلس الوزراء بتاريخ 15 أكتوبر 2023, لاسيما فيما يخص ملف المزارع النموذجية".
وخلال الاجتماع, "تم إسداء تعليمات متعلقة بإعادة تنظيم المزارع النموذجية وإعادة النظر في قانونها الأساسي وتوجيهها في إطار توجه جديد, لاسيما تخصيص مساحات واسعة لإنتاج المحاصيل الإستراتيجية مع وضع برنامج خاص لإنتاج البقوليات, إضافة إلى تخصيص مساحات موجهة إلى المؤسسات الناشئة", وفقا للمصدر ذاته.