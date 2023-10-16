Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

فلاحة: السيد هني يترأس اجتماعا مع مسؤولي القطاع حول ملف المزارع النموذجية

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 أكتوير 2023 19:38     الفئـة : اقتصــاد
فلاحة: السيد هني يترأس اجتماعا مع مسؤولي القطاع حول ملف المزارع النموذجية

الجزائر - ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية, محمد عبد الحفيظ هني, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, اجتماعا ضم مسؤولي المجمعات العمومية والمؤسسات الاقتصادية تحت الوصاية, حول ملف المزارع النموذجية, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

ويأتي هذا الاجتماع الذي جرى بحضور إطارات مركزية, "في إطار متابعة الملفات الكبرى للقطاع, وتطبيقا للتعليمات السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, المسداة خلال مجلس الوزراء بتاريخ 15 أكتوبر 2023, لاسيما فيما يخص ملف المزارع النموذجية".

وخلال الاجتماع, "تم إسداء تعليمات متعلقة بإعادة تنظيم المزارع النموذجية وإعادة النظر في قانونها الأساسي وتوجيهها في إطار توجه جديد, لاسيما تخصيص مساحات واسعة لإنتاج المحاصيل الإستراتيجية مع وضع برنامج خاص لإنتاج البقوليات, إضافة إلى تخصيص مساحات موجهة إلى المؤسسات الناشئة", وفقا للمصدر ذاته.

كلـمات مفتـاحيــة :
فلاحة: السيد هني يترأس اجتماعا مع مسؤولي القطاع حول ملف المزارع النموذجية
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 أكتوير 2023 19:38     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.16

عرض "الخطوة الأخيرة", او اعادة انتشار المسرح الوطني للجمهورية العربية الصحراوية…

23.10.16

ري: السيد دربال يستقبل أعضاء من البرلمان عن ولايتي البويرة والمدية

23.10.16

مباراة ودية / الجزائر- مصر 1-1 : اسلام سليماني ينقذ "الخضر" من كمين "الفراعنة" 

23.10.16

اتحاد الناشرين العرب ومثقفون عرب ينددون بالعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني

23.10.16

عطاف يستعرض مع نظيره التونسي مستجدات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة

23.10.16

قضية مقتل جمال بن اسماعيل: التفتيش الالكتروني يفضح علاقة عدد من المتهمين مع تنظيمات…

الأكثــر قـراءة

23.10.11

كرة القدم (مقابلة ودية) الجزائر/ الرأس الاخضر: تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على الديناميكية…

23.10.12

الأمم المتحدة: السفير عمار بن جامع يفحم ممثل المغرب

23.10.12

المجلس الشعبي الوطني : استئناف جلسة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة

23.10.12

رئيس الجمهورية يشرف على تنصيب مستشارين لدى رئيس الجمهورية

23.10.12

الدورة ال6 للحوار الإستراتيجي الجزائري-الأمريكي : الجزائر و واشنطن تجريان "محادثات معمقة"

23.10.12

مجلس الأمة يشارك بالقاهرة في إجتماعي لجنة فلسطين للبرلمان العربي