التعاون في مجال الطاقة والمناجم في صلب محادثات السيد عرقاب والسفير الموزمبيقي

وتطرق الطرفان بالمناسبة لفرص التعاون والاستثمار في قطاع المحروقات وخاصة الاستكشاف وإنتاج الغاز والتكوين, وكذا في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة والمناجم, حسب البيان.
وفي هذا الخصوص, أعرب السفير الموزمبيقي عن رغبته في "مساهمة ومشاركة الجزائر في تطوير قطاع المحروقات والكهرباء والمناجم في موزمبيق, من خلال شراكة مفيدة للطرفين, ولاسيما من خلال شركتي سوناطراك وسونلغاز مع نظيراتها الموزمبيقية والاستفادة من الخبرة والتجربة الجزائرية في هذه المجالات" , يوضح المصدر ذاته.
من جهته, أكد السيد عرقاب "استعداد الجزائر للاستجابة لطلبات موزمبيق, خاصة وأن فرص الاستثمار والشراكة كبيرة في مجالات المحروقات والكهرباء والقطاع المنجمي".