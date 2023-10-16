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التعاون في مجال الطاقة والمناجم في صلب محادثات السيد عرقاب والسفير الموزمبيقي

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 أكتوير 2023 17:19     الفئـة : اقتصــاد
التعاون في مجال الطاقة والمناجم في صلب محادثات السيد عرقاب والسفير الموزمبيقي

الجزائر - استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, سفير موزمبيق بالجزائر, كارفاليو مواريا, حيث بحث معه علاقات التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والمناجم وافاق تعزيزها, حسب بيان للوزارة.

وتطرق الطرفان بالمناسبة لفرص التعاون والاستثمار في قطاع المحروقات وخاصة الاستكشاف وإنتاج الغاز والتكوين, وكذا في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة والمناجم, حسب البيان.

وفي هذا الخصوص, أعرب السفير الموزمبيقي عن رغبته في "مساهمة ومشاركة الجزائر في تطوير قطاع المحروقات والكهرباء والمناجم في موزمبيق, من خلال شراكة مفيدة للطرفين, ولاسيما من خلال شركتي سوناطراك وسونلغاز مع نظيراتها الموزمبيقية والاستفادة من الخبرة والتجربة الجزائرية في هذه المجالات" , يوضح المصدر ذاته.

من جهته, أكد السيد عرقاب "استعداد الجزائر للاستجابة لطلبات موزمبيق, خاصة وأن فرص الاستثمار والشراكة كبيرة في مجالات المحروقات والكهرباء والقطاع المنجمي".

 

آخر تعديل على الإثنين, 16 أكتوير 2023 17:22
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التعاون في مجال الطاقة والمناجم في صلب محادثات السيد عرقاب والسفير الموزمبيقي
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 أكتوير 2023 17:19     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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