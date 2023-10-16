عون ووزير البناء الفيتنامي يترأسان بهانوي أشغال الدورة ال12 للجنة المشتركة الجزائرية-الفيتنامية

الجزائر - ترأس وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني, علي عون, بمدينة هانوي (الفيتنام), أشغال الدورة ال12 للجنة المشتركة الجزائرية-الفيتنامية, مناصفة مع وزير البناء الفيتنامي, نغوين ثانه نغي, حسب ما جاء اليوم الاثنين في بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن أشغال هذه اللجنة "تأتي في سياق الحركية التي يعرفها التعاون الثنائي بين البلدين, حيث تسعى إلى تعزيز العلاقات الكبيرة بينهما وتقوية الروابط التاريخية", مشيرا إلى أن "ممثلي القطاعات الوزارية المشاركة في هذه اللجنة سيقومون بتقييم شامل لمستوى التعاون والنظر في إمكانية تطويره في مختلف المجالات".

وعلى هامش اللجنة, استقبل السيد عون من طرف السيد نغي, حيث تم تباحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي لاسيما في المجال التجاري, حسب الوزارة.

وخلال الإجتماع الذي يندرج في "إطار تعزيز وتقوية التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين لاسيما في المجال التجاري", أشاد الطرفان بالعلاقات "التاريخية الثنائية التي تربط البلدين, وبضرورة تعزيزها وتطويرها في مختلف القطاعات", يضيف البيان.

وتتواصل أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية-الفيتنامية إلى غاية الأربعاء, حيث سيقوم الطرفان خلالها بإجراء تقييم شامل للتعاون الثنائي مع التباحث حول الآفاق الجديدة ذات الصلة بالشراكة والاستثمار لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية, كما سيشرف السيد عون, على هامش الأشغال, على فعاليات منتدى رجال الأعمال الجزائري-الفيتنامي.