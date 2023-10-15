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رئيس الجمهورية: مشروع قانون المالية 2024 يجب أن يصون القدرة الشرائية للمواطنين

  أدرج يـوم : الأحد, 15 أكتوير 2023 19:36     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية: مشروع قانون المالية 2024 يجب أن يصون القدرة الشرائية للمواطنين

الجزائر - أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه اليوم الأحد, على ضرورة أن يصون مشروع قانون المالية لسنة 2024 القدرة الشرائية للمواطنين, حسبما جاء في بيان للمجلس.

وخلال هذا الاجتماع, أكد رئيس الجمهورية أنه "يجب أن يصون مشروع القانون القدرة الشرائية للمواطنين, في ظل ما تعرفه الأسواق الدولية من ارتفاع للأسعار, نتيجة اتساع دائرة اللاإستقرار في العالم", وفقا للمصدر نفسه.

وأمر رئيس الجمهورية كذلك "بتخصيص مجلس وزراء خاص لدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية 2024 بالدقة اللازمة, على أن يتضمن المشروع كل القرارات التي تم اتخاذها في اجتماعات مجلس الوزراء, سواء في الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي, وكذا الحفاظ على سيادة البلاد بعدم اللجوء إلى الاستدانة".

كما أكد من جهة ثانية "على أولوية تنفيذ المشاريع ذات البعد الاستراتيجي لتحريك اقتصاد البلاد, مع مراعاة التقلبات التي يشهدها العالم في هذه الظروف", حسب البيان.

آخر تعديل على الأحد, 15 أكتوير 2023 20:09
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رئيس الجمهورية: مشروع قانون المالية 2024 يجب أن يصون القدرة الشرائية للمواطنين
  أدرج يـوم : الأحد, 15 أكتوير 2023 19:36     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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