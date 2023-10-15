معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات بدبي: آفاق إقامة شراكة جزائرية إماراتية في مجال المؤسسات الناشئة محور محادثات

دبي - حظي وفد جزائري من المقاولين بقيادة المدير العام للمسرع العمومي "ألجيريا فانتشر", سيد احمد زروقي, اليوم الاحد بدبي, باستقبال من وزير الاقتصاد و السياحة الاماراتي, عبد الله بن طوق المري, حيث تطرق معه الى افاق إقامة شراكة في مجال المؤسسات الناشئة.

وقد جرى هذا اللقاء, الذي حضره رئيس مجلس ادارة غرفة التجارة و الصناعة بدبي, عبد العزيز الغرير, على هامش تنظيم معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات بدبي (2023), الذي فتح ابوابه يوم الاحد على مستوى ميناء دبي.

وتمحورت المحادثات بين الجانبين حول إمكانيات و شروط جلب المؤسسات الناشئة الجزائرية و ان توفر لهن الامكانيات للاستقرار بشكل دائم في دبي, حسبما أكده السيد زروقي لوأج, مشيرا الى ان الوزير الاماراتي قد نوه "بقوة بمشاركة المؤسسات الجزائرية في معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات بدبي و "جيتاكس قلوبل", كونه احد اكبر خمس وفود اجنبية في هذه التظاهرة.

كما أضاف المدير العام للمسرع العمومي "الجيريا فانتشر", ان "الجانب الاماراتي قد ابدى استعداده لفتح ممثلية دائمة للمؤسسات الناشئة الجزائرية و تمويل مشاريعها اذا ارادت الاستقرار في دبي".

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وتابع السيد زروقي, انه "في اطار مهمتنا بتوفير مناخ ملائم للمؤسسات الناشئة, فإننا نرافق مقاولينا من اجل البروز على المستوى الدولي و التصدير", موضحا ان الجانب الاماراتي قد قدم اول اقتراح من اجل الحصول عما قريب على ثلاث مؤسسات ناشئة جزائرية قادرة على المشاركة في هذا المسعى و التي يمكنها تنويع مجال عملها.

تجدر الإشارة الى ان اكثر من 25 مؤسسة ناشئة جزائرية, مرفوقة بالمسرع العمومي "ألجيريا فانتشر", تشارك من 15 الى 18 اكتوبر الجاري, بدبي, في معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات (نورث ستار باي جيتاكس), الذي يعد احد اكبر التظاهرات العالمية المخصصة للتكنولوجيا و المؤسسات الناشئة.

و يمثل هذا المؤسسات الناشئة وفد يضم 60 شابا مقاولا, يشاركون لأول مرة, في صالون "إكسباند نورث ستار", الحدث المنظم بالموازاة مع معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات, حول موضوع الذكاء الاصطناعي, في جناح جزائري يتربع على مساحة 300 متر مربع على مستوى ميناء دبي.

يجدر التذكير بان المشاركة في هذه التظاهرة جرت تحت اشراف وزارة اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة, عبر مسرعها "ألجيريا فانتشر".