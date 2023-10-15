معرض نورث ستار 2023 بدبي: المؤسسات الناشئة الجزائرية تعرض مشاريعها المبتكرة والتقدم التكنولوجي

دبي - يمثل المعرض الدولي "نورث ستار 2023" الذي يعد احد اكبر التظاهرات في العالم والذي افتتح أبوابه يوم الأحد في دبي, فرصة مناسبة للشركات الناشئة الجزائرية المشاركة في هذه النسخة لإبراز تقدمها في مجال الابتكار والانجازات التكنولوجية حيث تطمح دخول أسواق عالمية جديدة.

ويبلغ العدد الإجمالي للشركات الناشئة الجزائرية 25 شركة يمثلها حوالي 60 شابا مقاولا يشاركون للمرة الأولى بالتعاون مع "ألجيريا فنتشر" في هذه التظاهرة التي ستقام في الفترة الممتدة من 15 إلى 18 أكتوبر موازاة مع معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات (نورث ستار باي جيتاكس) الذي يعد احد اكبر التظاهرات العالمية المخصصة للتكنولوجيا و المؤسسات الناشئة.

وتمثل هذه الشركات الناشئة التي تشارك في الجناح الجزائري الكبير بمساحة 300 متر مربع, حوالي 60 مقاولا يشاركون لأول مرة في هذه التظاهرة المخصصة للذكاء الاصطناعي يحذوهم طموح في ابراز تقدمهم في مجال الابتكار والتقدم التكنولوجي من أجل دخول الأسواق الدولية لا سيما في الشرق الأوسط وأفريقيا وكذا آسيا.

من بين هذه الشركات الناشئة شركة "ب. لينك" "B. Link" التي يقودها فؤاد بوغيدة والمتخصصة في تصميم منصات مخصصة لشركات التأمين. ونجحت هذه الشركة التي انشأت منذ ثلاث سنوات في فرض نفسها في السوق الجزائرية بتطوير منصات رقمية لخمس شركات كبرى للتأمين مقدمة حلولا مبتكرة في هذا المجال.

وبعدما أكد أن نشاطها تطور في الجزائر بفضل مشاركة الاطارات الجزائرية الشابة, أوضح السيد بوغيدة أن "مهندسي الاعلام الآلي الجزائريين لهم القدرة الآن على التوجه إلى السوق الدولية من أجل تنفيذ حلول, مشيرا إلى أن مشاركته في معرض نورث ستار باي جيتاكس تهدف إلى جمع الأموال لإطلاق شركة تامين رقمية في الجزائر.

وفي مجال الخدمات, تهدف الشركة الناشئة "إيموتيفاي", وهي منصة متخصصة في العقارات الجديدة أسسها شباب جامعيين, إلى التوسع وتوسيع شبكتها على المستوى الدولي.

وحسب آمال سي دهبي, احد مؤسسي الشركة, فإن المشاركة في هذا الحدث تشكل فرصة لتقديم حلولها للتواصل بين المرقيين والمشترين للعقارات في سوق الشرق الأوسط، وكذا للقاء زبائن محتملين وإقامة شراكات.

من جانبه, يعتزم ندير قاسول, المدير التجاري وأحد مؤسسي الشركة الناشئة "غاريني", الترويج لمنصته المتخصصة في تسيير وقوف السيارات من جميع الفئات في حظائر السيارات والفضاءات المغطاة والآمنة.

و قامت هذه الشركة, التي تمتلك حظيرة للسيارات, إلى تطوير عمليات العمل لمساعدة مسيري الحظائر الكبرى والمواقع الأخرى لتحقيق أرباح أفضل من استثماراتهم.

و قال هذا المقاول الشاب :"نحن نرغب في التواجد في أسواق شمال أفريقيا وفي المدن الكبرى. نرغب في اكتشاف الاشياء الجديدة التي يقدمها هذا المعرض الدولي وقدرتنا على جمع الأموال لتمويل مشاريعنا".

كما شهد الجناح الجزائري كذلك عرضا لنموذج أولي لروبوت إطفاء الحرائق يحمل اسم "إكوسيوم" تم انجازه من طرف الشركة الناشئة "بي كي فاير" والذي يمكنه التدخل لإخماد الحرائق في المناطق الصعبة.

في هذا الصدد, أوضح المدير العام للشركة, خالد باسطا, أن حضوره في هذا المعرض يهدف إلى البحث عن تمويلات لبناء موقع صناعي في الجزائر لتصنيع هذا الروبوت الإطفائي، مؤكدا أن "نورث ستار" يجذب المستثمرين القادرين على تمويل المشاريع المبتكرة.

يرغب هذا الشاب المقاول في تحقيق مشروعه في الجزائر "من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية والحفاظ على هذه الخبرات".

من جهته، يرغب المقاول مراد مشطة، ممثل المؤسستين، الشركة الناشئة " mytpe.app" ومؤسسة " يديني" "Guidini" في اغتنام مشاركته في هذا الصالون الدولي لتقديم حلول فيما يخص الدفع الإلكتروني عبر المواقع الإلكترونية وأجهزة الدفع الإلكتروني لاسيما بالنسبة للشركات المحلية والمؤسسات السياحية ومؤسسات التكوين.

وقال السيد مشطة "ستسمح لنا مشاركتنا في الصالون باستكشاف الفرص الموجودة في السوق العالمي وإمكانيات الشراكة، مبرزا أن "الشركتين تمتلكان الكفاءات والخبرة المطلوبة من أجل الانطلاق في هذا الأفق".

من المتوقع أن يبلغ صالون إكسباند نورث ستار، الذي تنظمه غرفة الاقتصاد الرقمي بدبي، رقما قياسيا هذه السنة من حيث عدد الزوار المرتقبين، إذ يشير دليل الحدث المقدم للزوار أن قرابة 2000 شركة ناشئة و1000 مستثمر قادمين من 70 بلدا، يديرون معا أكثر من مليار دولار، سيكونون حاضرين بموقع ميناء دبي، الذي يحتضن هذا الحدث في 9 قاعات عرض.

وقد مكن هذا الحدث الذي يهدف إلى دفع الشركات الناشئة نحو النمو السريع في طبعته السابقة المئات من الشركات الناشئة من جمع أكثر من 100 مليون دولار، كما استقرت شركات ناشئة أخرى بالإمارات العربية المتحدة بفضل حصولها على صفقات أعمال، في حين أن شركات ناشئة أخرى قد وقعت مباشرة عقودا بقيمة 80 مليار دولار، حسب ما أشار إليه دليل المعرض.