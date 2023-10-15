وستجري فعاليات اليوم الإعلامي الأول المنظم حول "الأنظمة الجمركية الاقتصادية الموجهة لترقية الاستثمار", يوم الأربعاء 18 أكتوبر بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية, بالجزائر العاصمة, يضيف البيان.
اطلاق سلسة أيام اعلامية ابتداء من الأربعاء القادم تحت شعار "مرافقة المؤسسات من أجل دعم الانعاش الاقتصادي"
أدرج يـوم : الأحد, 15 أكتوير 2023 12:31 الفئـة : اقتصــاد
الجزائر- ستطلق المديرية العامة للجمارك، ابتداء من الأربعاء القادم, سلسة أيام اعلامية تحت شعار "مرافقة المؤسسات من أجل دعم الانعاش الاقتصادي", بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية, حسبما أفاد به اليوم الأحد, بيان للمديرية العامة للجمارك.
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