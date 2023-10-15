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اطلاق سلسة أيام اعلامية ابتداء من الأربعاء القادم تحت شعار "مرافقة المؤسسات من أجل دعم الانعاش الاقتصادي"

  أدرج يـوم : الأحد, 15 أكتوير 2023 12:31     الفئـة : اقتصــاد
اطلاق سلسة أيام اعلامية ابتداء من الأربعاء القادم تحت شعار &quot;مرافقة المؤسسات من أجل دعم الانعاش الاقتصادي&quot;

الجزائر- ستطلق المديرية العامة للجمارك، ابتداء من الأربعاء القادم, سلسة أيام اعلامية تحت شعار "مرافقة المؤسسات من أجل دعم الانعاش الاقتصادي", بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية, حسبما أفاد به اليوم الأحد, بيان للمديرية العامة للجمارك.

وستجري فعاليات اليوم الإعلامي الأول المنظم حول "الأنظمة الجمركية الاقتصادية الموجهة لترقية الاستثمار", يوم الأربعاء 18 أكتوبر بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية, بالجزائر العاصمة, يضيف البيان.

آخر تعديل على الأحد, 15 أكتوير 2023 13:43
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اطلاق سلسة أيام اعلامية ابتداء من الأربعاء القادم تحت شعار "مرافقة المؤسسات من أجل دعم الانعاش الاقتصادي"
  أدرج يـوم : الأحد, 15 أكتوير 2023 12:31     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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