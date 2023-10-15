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التعاون الجزائري-الفيتنامي : إنعقاد الدورة 12 للجنة المشتركة ما بين 16 و 18 أكتوبر الجاري بهانوي

  أدرج يـوم : الأحد, 15 أكتوير 2023 12:00     الفئـة : اقتصــاد
التعاون الجزائري-الفيتنامي : إنعقاد الدورة 12 للجنة المشتركة ما بين 16 و 18 أكتوبر الجاري بهانوي

الجزائر- ستعقد الدورة 12 للجنة المشتركة الجزائرية-الفيتنامية بالعاصمة الفيتنامية هانوي خلال الفترة من 16 الى 18 أكتوبر الجاري، حسبما افاد به اليوم الاحد بيان لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.

و تبحث اللجنة، التي سيترأسها عن الجانب الجزائري وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني, علي عون و عن الجانب الفيتنامي, وزير البناء, نغوين ثانه نغي, سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين, يضيف نفس البيان.

و سيقوم الطرفان خلال هذا اللقاء بإجراء ''تقييم شامل للتعاون الثنائي ويتباحثان حول الآفاق الجديدة ذات الصلة بالشراكة والاستثمار لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية''.

و على هامش انعقاد هذه اللجنة المشتركة سيشرف السيد الوزير على فعاليات منتدى رجال الأعمال الجزائري الفيتنامي.

و تندرج هذه الزيارة, يضيف البيان، ''في إطار تعزيز وتقوية التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين لاسيما في المجال التجاري'' و ستكون كذلك ''فرصة لإبرام اتفاقيات ثنائية للتعاون في مجالات عديدة''.

آخر تعديل على الأحد, 15 أكتوير 2023 13:37
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التعاون الجزائري-الفيتنامي : إنعقاد الدورة 12 للجنة المشتركة ما بين 16 و 18 أكتوبر الجاري بهانوي
  أدرج يـوم : الأحد, 15 أكتوير 2023 12:00     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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