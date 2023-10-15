أكثر من 20 مؤسسة ناشئة جزائرية ستشارك في معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات بدبي

دبي - ستشارك أكثر من 20 مؤسسة ناشئة جزائرية، مرفوقة بمسرعها العمومي ألجيريا فانتشر، من 15 الى 18 أكتوبر الجاري، بدبي، في معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات (نورث ستار باي جيتاكس)، الذي يعد أحد أكبر التظاهرات العالمية المخصصة للتكنولوجيا و المؤسسات الناشئة.

و يضم هذا الوفد خمس و عشرون (25) مؤسسة ناشئة ممثلة ب60 شابا مقاولا, يشاركون لأول مرة, في صالون "إكسباند نورث ستار", الحدث المنظم بالموازاة مع معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات, حول موضوع الذكاء الاصطناعي, في جناح جزائري يتربع على مساحة 300 متر مربع على مستوى ميناء دبي.

في هذا الصدد, صرح سيدي علي زروقي, مدير عام ألجيريا فانتشر, لوأج, ان المشاركة في هذه التظاهرة المنظمة تحت اشراف وزارة اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة عبر مسرعها ألجيريا فنتشر, "ستسمح برفع التحدي من اجل ابراز الابتكارات الجزائرية و الامكانيات التكنولوجية التي تتوفر عليها المؤسسات الناشئة الجزائرية", مؤكدا ان هذا الحضور يندرج في اطار التوجيهات التي اسداها رئيس الجمهورية من أجل تطوير هذا القطاع و تشجيع الشباب المقاول و بشكل خاص تسليط مزيد من الضوء عليهم دوليا". و أضاف السيد زروقي, أنها "مشاركة مشرفة لمؤسساتنا الناشئة, و ان مؤسساتنا تضاهي مثيلاتها الدولية و يمكنها رفع التحدي, و قد سبق لها القيام بذلك سيما عبر الفوز بصفقات على المستوى الدولي", مؤكدا ان "الوفد الجزائري سيكون أيضا الأكبر على مستوى القارة الافريقية".

كما تجدر الإشارة, الى ان صالون "إكسباند نورث ستار", تنظمه غرفة الاقتصاد الرقمي بدبي على مستوى الموقع الجديد لميناء دبي و الذي سيستقبل اكثر من 100 بلدا ممثلا ب1800 مؤسسة ناشئة في 6 قاعات تتربع على مساحة تزيد عن 250000 م2.

و بالموازاة مع المعرض, تم قبول ثلاث مؤسسات ناشئة جزائرية للمرور الى المرحلة الأخيرة من المسابقة النهائية, و التي قد تفوز بجائزة قدرها 100.000

دولار لكل فائز.

كما أوضح السيد زروقي, ان الهدف من المشاركة الجزائرية يتمثل في ابراز الابتكارات الجزائرية و ترقية المؤسسات الناشئة, مضيفا ان "الجزائر تطمح للحصول على مكانة مرموقة على الساحة العالمية في مجال الابتكار". و تابع قوله, "اننا نسعى الى جعل هذا الحدث أرضية لإبراز التقدم التكنولوجي الذي حققته المؤسسات الناشئة الجزائرية". و أضاف ان المؤسسات الناشئة الجزائرية ستحظى بفرصة تقديم حلولهم الإبداعية لجمهور دولي, و اقامة شراكات و جلب انتباه المستثمرين المحتملين.

كما سيشهد معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات, الذي يتضمن صالونات اخرى متخصصة, حضور 40 مؤسسة جزائرية أخرى ذات حجم متوسط و كبير و التي ستشارك في معرض "جيتاكس قلوبل", المزمع تنظيمه من 16 الى 20 أكتوبر الجاري على موقع مركز التجارة العالمي بدبي.

و سيضم صالون "جيتاكس قلوبل" رواد الصناعة التكنولوجية على المستوى العالمي, و العاملين في مجالات الذكاء الاصطناعي و الامن السيبراني و الجيل الخامس و المدن الذكية و الحوسبة السحابية المتقدمة و مجالات رقمية أخرى عديدة.

كما يجدر التذكير, بان هذه الطبعة ستشهد مشاركة ازيد من 6000 عارض يمثلون 170 دولة, سيما من صناع الرأي و المبدعين و المبتكرين و اصحاب القرار في قطاع التكنولوجيا, على مساحة تحتوي على 41 جناحا.