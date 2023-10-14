الجزائر- أكد الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, مساء اليوم السبت, أن الجزائر حققت "انجازات هامة" في ظرف اقتصادي عالمي يتسم بالركود, مشيرا إلى ضرورة مواصلة العمل لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.

وفي تصريح صحفي أدلى به عقب رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة, أوضح السيد بن عبد الرحمان أن "الانجازات الهامة التي تحققت على مدار سنة (سبتمبر 2022/سبتمبر 2023) تمت بفضل التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، و بالرغم من الظرف الاقتصادي العالمي الذي ساده ركود وتراجع و وضع جيو-استراتيجي مضطرب".

وأضاف في ذات السياق أن الجزائر "عرفت كيف تسير شؤونها السياسية والاقتصادية والمالية وهي ماضية في تحقيق هذه النهضة وتنويع مصادر الاقتصاد بإعادة بعث الاستثمار وفق أسس جديدة مبنية على الشفافية وترشيد النفقات العمومية".

اقرأ أيضا : المواد واسعة الاستهلاك: سيتم القضاء على اضطرابات تموين السوق قبل نهاية السنة

وسمح عرض بيان السياسة العامة للحكومة --يضيف الوزير الأول-- باستعراض "كل الانجازات والمجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل تحسين القدرة الشرائية والظروف المعيشية للمواطنين".