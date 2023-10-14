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ضرورة تبني استراتيجيات مندمجة في العمل النضالي و النقابي لمواجهة تحديات القضية الصحراوية

  أدرج يـوم : السبت, 14 أكتوير 2023 18:28     الفئـة : اقتصــاد

بومرداس  - أوصى المشاركون في الأسبوع التضامني النقابي الجزائري- الصحراوي اليوم السبت بجامعة بومرداس, بضرورة تطوير آليات الشراكة و التشاور و تبني استراتيجيات مندمجة لاسيما في إطار العمل النضالي و النقابي لمواجهة تحديات القضية الصحراوية.

وجاء في البيان الختامي لهذه التظاهرة التي تواصلت على مدار 5 أيام بمشاركة نحو 100 نقابي صحروي ووفود نقابية إفريقية, أنه يتوجب تطوير آليات الشراكة و التشاور و تبني استراتيجيات مندمجة لاسيما في إطار العمل النضالي و النقابي في سبيل معالجة التحديات الراهنة للصحراء الغربية و ما تعيشه من إنتهاكات جسيمة في ظل صمت دولي و كذا الإستنزاف الممنهج لثروات الشعب الصحراوي.

كما دعا المشاركون من خلال هذا البيان, الجهات الوصية و فعاليات المجتمع و المرصد الوطني للمجتمع المدني الجزائري , إلى العمل على تعزيز و ترقية هذا التعاون المشترك بين الإتحادين.

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وأكد البيان على ضرورة تعزيز دور الإتحادين النقابيين كشريكين دائمين في تصور السياسات العامة في مجال تطوير الآليات و تسيير الأزمات و مواجهة التحديات جنبا إلى جنب مع السلطات الرسمية فضلا عن ضرورة تعزيز قدراتهما في مجال المرافعة عن القضايا العادلة ضمن دبلوماسية المجتمع المدني، إلى جانب العمل على رصد إحتياجات و تطلعات العمال الصحراويين بغرض تقوية العلاقات الثنائية قصد التكفل بكل فئات المجتمع الصحراوي و مواصلة مرافقة إتحاد العام للعمال الجزائريين و تعزيز و ترقية دوره في الدفاع عن القضية الصحراوية العادلة و العمل على إزالة و تذليل العراقيل لتسهيل عمل الإتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب في إطار الجمعيات و النقابات.

وتمت الدعوة من خلال نفس البيان كذلك, إلى ضرورة الإستفادة من التجارب الجزائرية الناجعة في شتى المجالات والعمل على تأسيس العمل التطوعي و التضامني كقيمة إجتماعية لتحقيق الأهداف و السعي إلي تأطير و تكوين و تطوير المهارات في الإعلام و الإتصال مع ضرورة التوجه نحو إحترافية و حوكمة العمل الجمعوي عبر سعي النقابات لإطلاق حركية تفاعلية و تواصلية بين فعاليات المجتمع المدني الجزائري و الصحراوي.

و يتم ذلك من خلال خلق فضاءات لتبادل الأفكار و النقاش المثمر و الحوار البناء و تكريس الممارسات و توحيد الجهود لرفع التحديات المطروحة بمشاركة الجميع و رفع الوعي الثوري التضامني مع ضرورة نشر ثقافة المشروع الوطني الصحراوي في التحرير و البناء المؤسساتي، إستنادا لذات الوثيقة.

وأوصي المشاركون في هذه الأيام التضامنية أيضا بضرورة الإرتقاء بهذه التظاهرة لتكون سنوية و فضاء دائم للحوار و تبادل الأفكار حول أحسن السبل للتكفل بالإنشغالات و التطلعات المشروعة للعمال الصحراويين.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
ضرورة تبني استراتيجيات مندمجة في العمل النضالي و النقابي لمواجهة تحديات القضية الصحراوية
  أدرج يـوم : السبت, 14 أكتوير 2023 18:28     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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