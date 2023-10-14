التوقيع على 8 إتفاقيات ما بين الإتحاد العام للعمال الجزائريين و نظيره الصحراوي

وتم التوقيع على هذه الإتفاقيات، خلال مراسم إختتام فعاليات الأسبوع التضامني النقابي الجزائري-الصحراوي الذي تواصل على مدار خمسة أيام بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة بومرداس, تحت إشراف ممثل الإتحاد العام للعمال الجزائريين , فرحات شايخ, و الأمين العام للإتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب, سلامة البشير.
ومن بين أهم ما تضمنه هذه الإتفاقيات، فتح مجالات التعاون بين النقابتين و فروعهما (الفيدراليات) في مجال التكوين و تبادل الخبرات و التجارب و المعلومات و الزيارات و التكوين و التنظيم الجيد للعمل النقابي و تطويره في شتى المجالات.
وكان اليوم الأول من هذه التظاهرة شهد توقيع إتفاقية إطار للشراكة و التعاون في شتى المجالات فيما بين الإتحاد العام للعمال الجزائريين و الإتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب بحضور مسؤولي الاتحادين و تحت إشرافهما.
وتم توقيع هذه الاتفاقيات, عقب الإنتهاء من مراسم إختتام هذه الفعالية, ما بين كل من فيدرالية التربية التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين و نقابة التربية الصحراوية، و فيدرالية التكوين المهني و التمهين الجزائرية مع نظيرتها من الصحراء الغربية, و ثالثة ما بين نقابة الصحة الجزائرية و نقابة الأطباء الصحراويين.
كما وقعت الاتفاقيات الأخرى ما بين فيدرالية عمال المناجم و المهندسين التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين و نظيرتها الصحراوية و ما بين نقابة الصناعات الغذائية الجزائرية و نقابة المزارعين الصحراويين و ما بين فيدرالية الإعلام و الإتصال الجزائرية التابعة لنفس الإتحاد الجزائري و إتحاد الصحفيين و الإعلاميين الصحراويين.
وتم أيضا توقيع إتفاقيات ما بين فيدرالية عمال السياحة لنفس الإتحاد الجزائري و نقابة الحرفيين الصحراويين و فيدرالية المرأة العاملة الجزائرية و نظيرتها إتحاد المرأة العاملة الصحراوية.