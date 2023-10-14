التوقيع على 8 إتفاقيات ما بين الإتحاد العام للعمال الجزائريين و نظيره الصحراوي

بومرداس - وقع الإتحاد العام للعمال الجزائريين من خلال الفيدراليات العمالية التابعة له, مع نظيراتها من الفروع النقابية التابعة للإتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب يوم السبت بجامعة "أمحمد بوقرة" ببومرداس ثماني إتفاقيات تعاون و شراكة.

وتم التوقيع على هذه الإتفاقيات، خلال مراسم إختتام فعاليات الأسبوع التضامني النقابي الجزائري-الصحراوي الذي تواصل على مدار خمسة أيام بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة بومرداس, تحت إشراف ممثل الإتحاد العام للعمال الجزائريين , فرحات شايخ, و الأمين العام للإتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب, سلامة البشير.

ومن بين أهم ما تضمنه هذه الإتفاقيات، فتح مجالات التعاون بين النقابتين و فروعهما (الفيدراليات) في مجال التكوين و تبادل الخبرات و التجارب و المعلومات و الزيارات و التكوين و التنظيم الجيد للعمل النقابي و تطويره في شتى المجالات.

وكان اليوم الأول من هذه التظاهرة شهد توقيع إتفاقية إطار للشراكة و التعاون في شتى المجالات فيما بين الإتحاد العام للعمال الجزائريين و الإتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب بحضور مسؤولي الاتحادين و تحت إشرافهما.

وتم توقيع هذه الاتفاقيات, عقب الإنتهاء من مراسم إختتام هذه الفعالية, ما بين كل من فيدرالية التربية التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين و نقابة التربية الصحراوية، و فيدرالية التكوين المهني و التمهين الجزائرية مع نظيرتها من الصحراء الغربية, و ثالثة ما بين نقابة الصحة الجزائرية و نقابة الأطباء الصحراويين.

كما وقعت الاتفاقيات الأخرى ما بين فيدرالية عمال المناجم و المهندسين التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين و نظيرتها الصحراوية و ما بين نقابة الصناعات الغذائية الجزائرية و نقابة المزارعين الصحراويين و ما بين فيدرالية الإعلام و الإتصال الجزائرية التابعة لنفس الإتحاد الجزائري و إتحاد الصحفيين و الإعلاميين الصحراويين.

وتم أيضا توقيع إتفاقيات ما بين فيدرالية عمال السياحة لنفس الإتحاد الجزائري و نقابة الحرفيين الصحراويين و فيدرالية المرأة العاملة الجزائرية و نظيرتها إتحاد المرأة العاملة الصحراوية.