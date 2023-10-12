فتح خط جوي مباشر بين الجزائر والكاميرون سيفتح "آفاقا واعدة" في التعاون الثنائي بين البلدين

دوالا (الكاميرون)- أكد سفير الجزائر بالكاميرون، عبد الله بوكماش، اليوم الخميس، أن فتح خط مباشر بين الجزائر العاصمة ومدينة دوالا الكاميرونية من شأنه فتح "آفاق واعدة" في التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في المجال الاقتصادي.

وأوضح السيد بوكماش في تصريح للصحافة بمناسبة وصول أول رحلة مباشرة للخطوط الجوية الجزائرية الى مطار دوالا انطلاقا من مطار هواري بومدين الدولي، أن هذا الخط الجديد يشكل "مرحلة جديدة في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجال الاقتصادي، عن طريق فتح آفاق واعدة للمتعاملين الاقتصادين من كلا البلدين".

واعتبر أن هذا الخط الجوي "يجسد إرادة قائدي البلدين في توطيد العلاقات الثنائية"، كما سيسمح بـ"تعزيز اواصر الترابط بين أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالكاميرون وبلدهم الأم، لاسيما في ظل تقليص المدة الزمنية للرحلة بين الجزائر والكاميرون".

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و شكل فتح هذا الخط الجوي فرصة لوكالات السياحة والاسفار للتباحث حول سبل التعاون مع نظرائهم الكاميرونيين، مثلما أكده رئيس الاتحاد الوطني لوكالات السياحة والاسفار، مولود يوبي، الذي أضاف أن اللقاءات بين الجانبين "سمحت بإبرام اتفاقيات تعاون من أجل تنظيم مسارات سياحية بين البلدين، لاسيما بعد فتح خط جوي مباشر يتيح تنظيم رحلات مريحة".