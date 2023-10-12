تدشين أول رحلة مباشرة للخطوط الجوية الجزائرية بين الجزائر ودوالا الكاميرونية



و خلال إشرافه على تدشين هذه الرحلة، أوضح الامين العام لوزارة النقل, محمد الحبيب زهاني, ممثلا لوزير النقل, يوسف شرفة، أن فتح خط جديد بين الجزائر العاصمة ومدنية دوالا يعتبر "خطوة هامة" في إطار "تجسيد المساعي الرامية إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر والكاميرون وكذا تعميق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين".



و أكد أن فتح هذا الخط يعد "تجسيدا لالتزامات قائدي البلدين" ومن شأنه إعطاء "ديناميكية جديدة للتعاون الثنائي وفتح آفاق تعاون واعدة في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية، وضمان تنقل الاشخاص والبضائع بكل أريحية".

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و أعرب السيد زهاني بالمناسبة عن أمله في أن تقوم شركة الخطوط الكاميرونية بخطوة مماثلة من خلال فتح خط جوي مباشر بين مدينة دوالا والجزائر العاصمة, مشيرا الى أن الجزائر "تعمل على جعل مطار الجزائر الدولي قطبا وبوابة عبور نحو العواصم العالمية"، بالنظر --مثلما قال-- الى "الموقع الاستراتيجي الذي يتمتع به".