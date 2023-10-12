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تدشين أول رحلة مباشرة للخطوط الجوية الجزائرية بين الجزائر ودوالا الكاميرونية

  أدرج يـوم : الخميس, 12 أكتوير 2023 18:50     الفئـة : اقتصــاد
تدشين أول رحلة مباشرة للخطوط الجوية الجزائرية بين الجزائر ودوالا الكاميرونية

دوالا (الكاميرون) - تم يوم الخميس تدشين أول رحلة مباشرة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية التي حطت بمدينة دوالا الكاميرونية قادمة من الجزائر العاصمة.


و خلال إشرافه على تدشين هذه الرحلة، أوضح الامين العام لوزارة النقل, محمد الحبيب زهاني, ممثلا لوزير النقل, يوسف شرفة، أن فتح خط جديد بين الجزائر العاصمة ومدنية دوالا يعتبر "خطوة هامة" في إطار "تجسيد المساعي الرامية إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر والكاميرون وكذا تعميق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين".


و أكد أن فتح هذا الخط يعد "تجسيدا لالتزامات قائدي البلدين" ومن شأنه إعطاء "ديناميكية جديدة للتعاون الثنائي وفتح آفاق تعاون واعدة في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية، وضمان تنقل الاشخاص والبضائع بكل أريحية".

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و أعرب السيد زهاني بالمناسبة عن أمله في أن تقوم شركة الخطوط الكاميرونية بخطوة مماثلة من خلال فتح خط جوي مباشر بين مدينة دوالا والجزائر العاصمة, مشيرا الى أن الجزائر "تعمل على جعل مطار الجزائر الدولي قطبا وبوابة عبور نحو العواصم العالمية"، بالنظر --مثلما قال-- الى "الموقع الاستراتيجي الذي يتمتع به".


للإشارة, فقد حضر مراسم تدشين هذه الرحلة الجوية، سفير الجزائر بالكاميرون , بوكماش عبد الله، والناطق باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية, أمين أندلسي، وممثلون عن وكالات السياحة والأسفار, وسفير الكاميرون بالجزائر, كوميدور نجيموله, بالإضافة الى إطارات من وزارة النقل الكاميرونية.

 

 

آخر تعديل على الخميس, 12 أكتوير 2023 19:09
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تدشين أول رحلة مباشرة للخطوط الجوية الجزائرية بين الجزائر ودوالا الكاميرونية
  أدرج يـوم : الخميس, 12 أكتوير 2023 18:50     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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