زهاء 5 آلاف زائر من المهنيين للصالون الدولي للعقار والبناء والسكن والأشغال العمومية

وهران - تميزت الطبعة ال 20 للصالون الدولي للعقار والبناء والسكن والأشغال العمومية "باتي واست 2023 " التي إختتمت فعالياتها يوم الخميس بمركز المؤتمرات "محمد بن أحمد" لوهران بتسجيل حضور بارز للمهنيين ناهز عددهم ال 5 آلاف.

و أبرز محافظ الصالون زوبير والي في تصريح لوأج أن "هذه الطبعة شهدت إقبالا كبيرا للزوار خصوصا المهنيين والذي ناهز عددهم ال 5 آلاف زائر حيث تعرفوا على جديد مواد البناء المستعملة في انجاز السكنات وبعض العروض العقارية".

و قد تم خلال هذه التظاهرة إبرام عدد من الاتفاقيات بين شركات إنتاج الإسمنت وبعض المرقين العقاريين فضلا عن ربط اتصالات تجارية بين المتعاملين الاقتصاديين المحليين وشركات وطنية وخاصة في مجال العقار والسكن من خلال لقاءات ثنائية بهدف تشجيع الشراكة.

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كما تم أيضا خلال هذا الصالون الذي دام خمسة أيام تسجيل العديد من طلبيات مواد البناء لمختلف المؤسسات المكلفة بتجسيد البرامج السكنية بغرب الوطن وكذا بعض الخواص, مثلما أشير إليه.

للتذكير فقد شارك في هذه التظاهرة التي نظمتها وكالة "أس بي ايفنتس كوم كومباني" زهاء 100 عارض يمثلون شركات وطنية وخاصة وأجنبية من بولونيا كضيف شرف وإسبانيا و الصين و تركيا بالإضافة إلى مؤسسات تابعة لقطاع التكوين و التعليم المهنيين.

و شهدت هذه الطبعة مشاركة لأول مرة مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري الى جانب مؤسسات بنكية متخصصة في تمويل المشاريع السكنية.

كما تم خلال هذا الصالون الذي أصبح تقليدا سنويا بمدينة وهران تنظيم اجتماعات ثنائية بين متعاملين اقتصاديين جزائريين وأجانب بهدف تشجيع الشراكة وتقديم محاضرات حول قطاع البناء والإسكان والطاقات المتجددة في الجزائر.