تنظيم الطبعة ال19 للصالون الدولي للأشغال العمومية من 14 إلى 18 نوفمبر

الجزائر - سيتم تنظيم الطبعة ال 19 للصالون الدولي للأشغال العمومية في الفترة الممتدة من 14 إلى 18 نوفمبر المقبل, بقصر المعارض (الصنوبر البحري-الجزائر العاصمة), حسبما أفاد به, يوم الخميس, بيان للمنظمين.

و ستكون تركيا ضيف شرف هذه الطبعة المنظمة من طرف وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية بالشراكة مع "الجزائر للمعارض" فرع مجمع الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير "صافكس", وهذا تحت الرعاية السامية للوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمن.

و تعكس مشاركة تركيا كضيف شرف "طبيعة العلاقات بين الجزائر وتركيا ورغبة كلا الطرفين في تجسيد مشاريع مشتركة في قطاع الأشغال العمومية", يضيف البيان.

و لفت المصدر ذاته, إلى أن الرواق المركزي للصالون, سيكون فضاء لعرض تكنولوجيات وخدمات الشركات الوطنية والأجنبية, مشيرا إلى حجز 70 بالمائة من مساحات العرض إلى غاية اليوم الخميس, مع تواصل التسجيلات عبر المنصة الرقمية المخصصة للعملية.

و سيمثل الصالون فرصة للمتعاملين الوطنيين من أجل إنشاء علاقات شراكة مع نظرائهم الأجانب ومكاتب الدراسات الدولية لإنجاز المشاريع الكبرى وتبادل الخبرات في مختلف التخصصات التي ستكون ممثلة في هذه الطبعة, يقول البيان.

وتشمل التخصصات كل من المواد المبتكرة, التقنيات الجديدة للإنجاز في مجال الأشغال العمومية, مواد الطلاء, اللصق والتكسية, تجهيزات الهياكل القاعدية, إشارات الطرق, البحرية والمطارية, وسائل إعداد وفحص مواد بناء الطرق والهياكل القاعدية, معدات المعالجة والرفع, معدات وتجهيزات ورشات الأشغال العمومية, طبوغرافيا قياس ومراقبة نوعية العتاد ونظم المعلومات, وكذا الاتصالات والتكنولوجيات الحديثة.

و سيعرف الحدث -حسب المصدر ذاته- برنامجا متنوعا من خلال ندوات وورشات متخصصة, طوال أيام الصالون الذي يفتح أبوابه على مدار خمس أيام من الساعة 11 صباحا إلى السادسة مساء.