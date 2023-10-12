خدمات جامعية: إطلاق المنصة الرقمية منحتي لإيداع ملف طلب المنحة الجامعية -

الجزائر/إيطاليا: عرقاب يستعرض مع الرئيس التنفيذي لشركة إيني سبل تطوير التعاون الطاقوي -

حوادث المرور: وفاة 12 شخصا وجرح 406 آخرين خلال الأسبوع الماضي -

دبلوماسي صحراوي يطلع مسؤولة أممية على موقف جبهة البوليساريو من عملية السلام في الصحراء الغربية -

التوقيع على اتفاقية الشروع في إنجاز مشروع المستشفى الجزائري-القطري-الألماني -

1385 شهيدا و6229 جريحا جراء العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية -

المفوضية السامية للاجئين مدعوة لتكييف حاجيات اللاجئين الصحراويين مع عددهم الحقيقي -

فلاحة : هني يتباحث مع الرئيس المدير العام للشركة القطرية بلدنا سبل تعزيز التعاون في القطاع -

اللجنة الرابعة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يؤكد من جديد الإطار القانوني لقضية الصحراء الغربية -

استيراد: دخول المنصة الرقمية لاستخراج شهادات اثبات الاحترام حيز التنفيذ في الفاتح من نوفمبر -

المجلس الشعبي الوطني : استئناف جلسة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة -

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1232 شهيدا و5943 مصابا -

المالكي يشيد بمواقف الجزائر اتجاه القضية الفلسطينية -

وزراء الخارجية العرب يؤكدون على ضرورة وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة -

وزارة الشؤون الدينية تدعو الى إقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت المقبل -

عطاف يجري بالقاهرة محادثات ثنائية مع عدد من نظرائه العرب -

رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التركي -

رقابة تجارية: حجز سلع تفوق قيمتها 4ر1 مليار دج بين يناير وأغسطس 2023 -

تحديد رزنامة العطل للسنة الجامعية 2024/2023 -