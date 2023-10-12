الجزائر/إيطاليا: عرقاب يستعرض مع الرئيس التنفيذي لشركة إيني سبل تطوير التعاون الطاقوي

وجرى اللقاء بمقر الوزارة, بحضور الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك, رشيد حشيشي, ومسؤولين بالوزارة, يضيف نفس المصدر.
وبالمناسبة, "استعرض الطرفان حالة علاقات التعاون والشراكة التي تربط سوناطراك بشركة إيني الإيطالية, واصفين إياها بالتاريخية والممتازة, وكذا آفاق تعزيزها, في إطار الاتفاقيات الموقعة بين الشركتين".
كما تمحورت المناقشات حول المشاريع القائمة بين الشركتين الطاقويتين في مجال المحروقات والهيدروجين والطاقات الجديدة والمتجددة وكذا فرص الاستثمار لزيادة الإنتاج والصادرات.
وشكل اللقاء فرصة للتباحث حول الوضع الحالي للسوق الدولية للغاز الطبيعي وتطوره وكذلك فرص الأعمال وآفاق الاستثمار المستقبلية بين سوناطراك وإيني على المستوى الدولي وفي مجال الربط الكهربائي بين الجزائر وأوروبا عبر إيطاليا.
من جهته, صرح الرئيس المدير العام لشركة إيني , بأنه "راض جدا عن الشراكة بين سوناطراك وإيني", معبرا عن "اهتمامه الشديد بتكثيف استثماراتها في الجزائر ومواصلة تطوير هذه الشراكة تحسبا لإطلاق مشاريع جديدة في الجزائر وعلى المستوى الدولي", يضيف البيان.