فلاحة : هني يتباحث مع الرئيس المدير العام للشركة القطرية "بلدنا" سبل تعزيز التعاون في القطاع

و بحسب البيان, يأتي هذا اللقاء، الذي جرى يوم الأربعاء بمقر الوزارة، بحضور سفير قطر بالجزائر، عبد العزيز علي أحمد نعمة النعمة, استكمالا لتنفيذ الاجراءات المتعلقة بمشروع الجزائر لإنتاج الحليب و اللحوم الحمراء.
و خلال هذا اللقاء, تطرق الطرفان لموضوع الاستثمار والفرص المتاحة في الجزائر لتجسيد مشاريع شراكة بين البلدين.
و بالمناسبة, استعرض السيد هني اهم برامج التنمية المدرجة في خارطة طريق القطاع والأهمية القصوى لدمج هذا المشروع في السياسة الاقتصادية للجزائر.
من جانبه, أعرب السيد محمد معتز الخياط عن استعداد شركته "للاستثمار في الفلاحة بالجزائر، من خلال استغلال كل الفرص المتاحة لما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين, يضيف البيان".