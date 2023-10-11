رقابة تجارية: حجز سلع تفوق قيمتها 4ر1 مليار دج بين يناير وأغسطس 2023

الجزائر - حجزت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات, سلعا تفوق قيمتها 41ر1 مليار دج, وذلك على إثر أزيد من 4ر1 مليون تدخل في الفترة الممتدة بين يناير وأغسطس 2023, حسبما جاء, اليوم الأربعاء, في حصيلة للوزارة.

وأوضحت الوزارة في تقرير حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة خلال الأشهر الثمانية الأولى لسنة 2023, أن عدد التدخلات المنجزة على مستوى السوق الوطنية والحدود بلغ أزيد من 1412573 تدخل, سمحت بحجز ما تفوق قيمته 41ر1 مليار دج من السلع.

وعلى إثر التدخلات المسجلة, بلغ عدد المخالفات -حسب المصدر ذاته- أزيد من 137 ألف مخالفة, أسفرت عن تحرير ما يفوق 130 ألف محضر رسمي للمتابعة القضائية, وكذا قرابة 9500 اقتراح غلق إداري لمحلات تجارية, مع تسجيل رقم أعمال مخفي بحوالي 39 مليار دج.

وفاق عدد الحمولات المراقبة على مستوى الحدود 31 ألف حمولة, رفضت منها 430 حمولة تزن مجتمعة قرابة 50 ألف طن, وبقيمة تفوق 5ر12 مليار دج, وفق الحصيلة.

في سياق متصل, أشار المصدر ذاته إلى أن عدد العينات المقتطعة قصد إجراء التحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكيميائية, فاق 8900 عينة.

أما بالنسبة لحصيلة المضاربة غير المشروعة, فبلغ عدد التدخلات الخاصة بها حوالي 135 ألف تدخلا, أسفر عن تسجيل 78 جنحة وتحرير 78 محضر للمتابعة القضائية.

في هذا الإطار, فاقت كمية المنتوجات المحجوزة 882 طنا, بقيمة ناهزت 510 مليون دج, حسب تقرير الحصيلة.