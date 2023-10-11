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الخطوط الجوية الجزائرية تفتح خطا جويا مباشرا بين الجزائر العاصمة ومدينة دوالا الكاميرونية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 أكتوير 2023 19:14     الفئـة : اقتصــاد
الخطوط الجوية الجزائرية تفتح خطا جويا مباشرا بين الجزائر العاصمة ومدينة دوالا الكاميرونية

الجزائر- تطلق الخطوط الجوية الجزائرية, يوم الاربعاء, أول رحلة جوية في خط مباشر يربط بين الجزائر العاصمة ومدينة دوالا الكاميرونية, وذلك بهدف تطوير التعاون الثنائي بين البلدين وتعزيز انفتاح الجزائر على القارة الإفريقية, حسب ما افاد به الناطق الرسمي للشركة الوطنية السيد أمين أندلسي.

ويندرج فتح هذا الخط المبرمج بمعدل ثلاث رحالات أسبوعيا في إطار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون الرامية إلى الانفتاح على الدول الإفريقية, وتطوير مخطط النقل الجوي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية وتوسيع شبكتها.

ويأتي فتح الخط الجوي المباشر بين الجزائر ومدينة دوالا الكاميرونية في سياق تنفيذ الاتفاق الموقع بين البلدين سنة 2021 وكذا اتفاقية الإطار للتعاون في مجال النقل والارصاد الجوية الموقع عليها شهر مايو الماضي, من طرف وزير النقل ونظيره الكاميروني.

يذكر أن رئيس الجمهورية, كان قد قرر الترخيص لشركة الخطوط الجوية الجزائرية باقتناء 15 طائرة من أجل فتح خطوط جديدة, سيما نحو البلدان الافريقية والآسيوية.

وفي هذا الإطار فتحت الشركة خطوطا جديدة نحو عدد من العواصم والمدن على غرار دكار, ابيدجان, واغادوغو, نواكشوط, باماكو, جوهانسبورغ, أديس أبابا ومدينة سانت بطرسبورغ الروسية, وذلك بغية دفع التعاون الثنائي مع هذه الدول وجعل مطار الجزائر مطارا محوريا و بوابة عبور نحو إفريقيا والعالم.

كما تعتزم الشركة مواصلة عملية إطلاق خطوطا جديدة نحو كراكاس (فينزويلا) وأبوجا (نيجيريا) نهاية سنة 2023, حسب ما صرح به وزير النقل, يوسف شرفة.

آخر تعديل على الأربعاء, 11 أكتوير 2023 20:03
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الخطوط الجوية الجزائرية تفتح خطا جويا مباشرا بين الجزائر العاصمة ومدينة دوالا الكاميرونية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 أكتوير 2023 19:14     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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