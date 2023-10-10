تجهيزات عمومية : رفع التجميد عن أزيد من 780 مشروعا بنهاية أغسطس الماضي

الجزائر- تجاوز عدد مشاريع التجهيز العمومي التي رفعت الحكومة التجميد عنها بنهاية أغسطس الماضي 780 مشروعا, بغلاف مالي قدره 1273 مليار دج, حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان.

و أوضح السيد بن عبد الرحمن لدى عرضه بيان السياسة العامة للحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني, أن "الحكومة سهرت في إطار إجراءات رفع التجميد, على تحيين رزنامة عمليات التجهيز العمومي, وذلك قصد تلبية الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية وتحسين نوعية خدمات المرفق العام في مختلف قطاعات الأنشطة العمومية".

وبهذا الخصوص, أشار إلى أن "العملية الموقوفة في نهاية أغسطس 2023 خلصت إلى رفع التجميد على أزيد من 780 عملية تجهيز عمومي, بمجموع رخص التزام تعادل 1273 مليار دج, 80 بالمائة منها تخص البرنامج القطاعي الممركز, المتمثل في 293 عملية معنية برفع التجميد".

أما بالنسبة للبرنامج القطاعي غير الممركز, فلفت السيد بن عبد الرحمن أنه استفاد من رفع التجميد على 489 عملية بمجموع رخص الالتزام بمبلغ 256 مليار دج, أي ما يعادل 20 بالمائة من مجموع رخص الالتزام التي رفع التجميد عنها.

و حول التوزيع القطاعي لعمليات رفع التجميد, استحوذ قطاع السكن على حصة 172 عملية معنية برفع التجميد بمبلغ 243 مليار دج, متبوعا بقطاع الري ب 118 عملية متمثلة في مبلغ رخص الالتزام يبلغ 136 مليار دج, أما قطاع الفلاحة فجاء في المرتبة الثالثة ب 74 عملية معنية برفع التجميد بمبلغ 91 مليار دج.

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كما استفاد قطاع الشباب والرياضة من رفع التجميد عن 105 عملية جوارية بمبلغ 17 مليار دج, حسب الوزير الأول الذي اشار بهذا الشأن إلى رفع التجميد عن الدراسات المتعلقة بإنجاز ثلاث ملاعب بسعة 30 ألف متفرج بولايات بجاية, باتنة وسطيف.

ومن ناحية التوزيع الجغرافي للبرنامج القطاعي غير الممركز, استفادت ولايات الهضاب العليا والجنوب من رفع التجميد عن 223 عملية, برخص التزام تمثل52 بالمائة من مجموع هذه العملية, فيما استفادت ولايات الشمال من 266 عملية برخص التزام تمثل 4ر74 بالمائة من هذه العملية.

و في مجال المنشآت القاعدية التي تعتبر "المحرك الرئيسي لعجلة التنمية والقطاع الأول من حيث الجهد الميزانياتي والإنفاقي للدولة", أشار الوزير الأول إلى أن قطاع الأشغال العمومية والبناء والري استحوذ على حوالي 80 بالمائة من العمليات التي تم رفع التجميد عنها خلال سنتي 2022 و2023, "دون احتساب البرنامج الجديد الذي تم إنجازه وكذا الجاري تنفيذه, لاسيما في مجال الطرقات والسكك الحديدية".

كما أبرز السيد بن عبد الرحمن رفع التجميد عن مشروع المصعد الهوائي بكل من ولاية بجاية وقسنطينة.