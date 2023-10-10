محروقات : تحقيق 10 إكتشافات جديدة للمكامن الناضجة بين يناير و سبتمبر 2023

الجزائر- تمكنت الجزائر من تحقيق عشرة (10) إكتشافات للمكامن الناضجة للمحروقات بين يناير و نهاية سبتمبر 2023 و التي تضاف 16 إكتشافا أنجز خلال سنة 2022، حسب ما ورد في بيان السياسة العامة للحكومة، الذي عرضه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، يوم الثلاثاء أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.

و أوضحت الوثيقة في الشق المتعلق بالتطوير الاستراتيجي لقطاع الطاقة، و التي تضمنت حصيلة القطاعات خلال الفترة الممتدة من بداية سبتمبر 2022 الى غاية نهاية اغسطس 2023، مع توقعات اغلاق السنة الجارية, انه "تم اكتشاف عشرة (10) مكامن ناضجة للمحروقات الى نهاية سبتمبر 2023 والتي تضاف الى ستة عشر (16) اكتشافا تم تجسيدها خلال سنة 2022, منها إنجاز 12 بئرا استكشافيا على مستوى الأحواض الناضجة و05 أبار بالأحواض الناشئة والحدودية, أي بنسبة 28 بالمائة و18 بالمائة على التوالي من البرنامج السنوي لسنة 2023".

كما قامت الحكومة، في اطار سياستها التي تهدف لاسيما إلى تحقيق الأمن الطاقوي على المدى الطويل، بإنجاز الدراسات الخاصة بتقييم إمكانيات تنفيذ 26 اتفاقية دراسات خاصة بالمحروقات غير التقليدية وفي عرض البحار والمحروقات التقليدية.

و في نفس الاطار, تم التوقيع على أربع عقود جديدة لاستغلال المحروقات بين الشركة الوطنية سوناطراك والشركات البترولية الكبرى, منها عقدان يسمحان برفع الانتاج الحقول المعنية من 60 الف إلى 100 الف مكافئ برميل نفط يوميا في افاق 2026.

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من جهة اخرى، بلغت قيمة الصادرات الوطنية للمحروقات الى غاية نهاية سبتمبر 2023، حسب نفس الوثيقة، حوالي 38 مليار دولار بمتوسط سعر قدره 82 دولارا للبرميل, مقابل 59,5 مليار دولار خلال2022, بمتوسط سعر قدره 104 دولار للبرميل, بزيادة قدرها 69 بالمائة مقارنة بإنجازات المسجلة في سنة 2021.

وفي مجال تلبية الطلب الوطني على المنتجات البترولية, أشارت الحكومة إلى اطلاق عدة مشاريع تهدف الى إعادة تأهيل وتطوير وعصرنة البنى التحتية للتخزين والتوزيع وخطوط الأنابيب.

و لهذا الغرض, تم وضع مستودع التخزين بسيدي بلعباس بقدرة 180 ألف متر مكعب حيز الاستغلال, ومن المتوقع استكمال وضع قدرات تخزين أخرى حيز الخدمة بحلول نهاية السنة الجارية, لاسيما بالخروب (ولاية قسنطينة) بقدرة تخزين تصل الى 172 ألف متر مكعب، و بولاية الأغواط (6.000 متر مكعب) و الذرعان (ولاية الطارف) بسعة 200 متر مكعب.

كما ذكر بيان السياسة العامة للحكومة أنه تم استكمال برنامج إنجاز محطات البنزين على الطرق السيارة, بوضع 34 محطة حيز الخدمة من أصل 42 محطة مقررة وكذا سبع (07) محطات متنقلة.

و فضلا عن ذلك, واصلت الحكومة بذل جهودها لتعزيز وسائل إنتاج الكهرباء وتطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء والكهربة وربط البلاد بالغاز الطبيعي.

و في هذا الإطار, تم وضع، إلى غاية نهاية سبتمبر 2023، قدرة إضافية لإنتاج الكهرباء بلغت 604 ميغاواط وتدعيم شبكات النقل والتوزيع بإنجاز 5.096 كلم و 1.260 محطة كهربائية وما شابهها و805,5 كلم و 119 محطة للغاز.

و في نفس السياق, أفادت الحصيلة انه تم ربط 32 موقعا بالكهرباء و28 موقعا بالغاز بالنسبة للمدن الجديدة والأقطاب الحضرية, و ربط 1.100 مستثمرا بالكهرباء و 437 بالغاز و 28 منطقة صناعية بالكهرباء و 19 منطقة بالغاز.

كما سمحت الجهود المبذولة في هذا المجال من انجاز 3.047 مشروعا كهربائيا بالمناطق المعزولة, بما مكن من ربط 78.898 مسكن و2.770 مشروعا بالغاز, أي ربط 276.304 مسكن, وفقا لبيان السياسة العامة للحكومة.

و ضمن استراتيجية تطوير الطاقات المتجددة, تواصلت عملية ربط المستثمرات الفلاحية حيث تم ربط 2000 هكتار وتوفير الإنارة بالطاقة الشمسية عبر 5000 نقطة وكذا ربط العديد من النقاط الفردية الخاصة بالاستهلاك الذاتي منها 240 مدرسة ابتدائية 2536 منزل فردي و965 بئر.

بالاضافة الى ذلك, واصلت الحكومة جهودها في مجال الفعالية الطاقوية من خلال مواصلة تحسينها في الوحدات الصناعية بنسبة 57 بالمائة من إجمالي 39 مشروع.

و فيما يخص قطاع المناجم, تم إنجاز 39 خريطة جيولوجية و10 خرائط تخص الثروات المعدنية والمحاجر و كذا المناجم القديمة واستغلال الذهب التقليدي كما تم احراز تقدم في برنامج البحث المنجمي بوصوله إلى المرحلة الثالثة والتي تخص 15 مشروعا بميزانية قدرت 1,3 مليار دينار, وفقا للوثيقة.