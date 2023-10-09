الرئيس المدير العام لسونلغاز يناقش مع السفير الأوغندي سبل تعزيز التعاون الثنائي

الاثنين - استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز مراد عجال, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, سفير أوغندا لدى الجزائر, جون كريستوم الينتما نسامبو, والذي تحادث معه حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء, حسبما جاء في بيان للمجمع العمومي.

وأوضح البيان أن خلال هذا اللقاء, الذي يأتي في إطار تطوير علاقات الشراكة الخارجية لسونلغاز على المستوى القاري, "عقد الطرفان جلسة عمل تناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال انتاج نقل وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى تسويق معدات الكهرباء والغاز وكذا التكوين".

وأضاف ذات المصدر أن السفير الأوغندي أبدى خلال اللقاء, الذي تم على مستوى المديرية العامة لسونلغاز, "اهتمام بلاده بالاستفادة من الخبرات التي تمتلكها سونلغاز في مجال انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء, وكذا المعدات والعتاد الموجه لقطاع الكهرباء والمصنع على مستوى الوحدات الصناعية للمجمع".

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من جانبه, أكد السيد عجال "حرص سونلغاز على تعزيز علاقات الشراكة مع جمهورية أوغندا, وهذا في إطار انفتاح المجمع على الأسواق الإفريقية, كما تحدث عن استعداد المجمع وقدرته على تلبية الاحتياجات والطلبات التي تم تقديمها من قبل الطرف الأوغندي في مختلف نشاطات انتاج, نقل وتوزيع الكهرباء وكذا مجال التصنيع", يضيف البيان.