أكثر من 75 عارض في الطبعة ال15 للصالون الدولي المهني للصناعة

و يجمع هذا الصالون المنظم من طرف مؤسسة "باتيماتيك إكسبو", برعاية وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني, متعاملين من مختلف المجالات الصناعية على غرار الحديد والصلب, الميكانيك وآلات الانتاج, ومواد البناء, مع تسجيل مشاركة عدد من البنوك والمؤسسات المالية.

و في كلمة ألقاها خلال مراسم الافتتاح نيابة عن وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون, أكد المكلف بتسيير المديرية العامة للتنافسية الصناعية بالوزارة, كريم جليلي, بأن "رعاية هذه التظاهرة الاقتصادية تعبر عن الإرادة الملحة في ترقية الصناعة عن طريق تبني سياسة تثمين المورد البشري والنهوض بكافة الشعب الصناعية نحو انطلاقة واعدة لتحقيق النمو الاقتصادي".

و لفت ذات المسؤول إلى أن "سياسة القطاع التي تندرج في إطار التعاون المشترك بين جميع الفاعلين من مدراء, مسيري وحدات الإنتاج, مهندسين تقنيين رؤساء مشاريع, مقاولين ومسؤولين تجاريين, تأتي لبلورة استراتيجية وطنية متكاملة للنهوض بالشعب الصناعية من خلال خطط عمل تنفيذية تستجيب لتطلعاتهم وتتكفل بانشغالاتهم".

من جهته, أوضح الرئيس المدير العام للشركة المنظمة "باتيماتيك إكسبو" رؤوف ستيتي, أن هذا الصالون الدولي يمثل فرصة للاحتكاك بين المتعاملين الاقتصاديين في شتى مجالات النشاط الصناعي, ما من شأنه خلق ديناميكية حقيقية وشراكات فيما بينهم وتعزيز فرص الاستثمار.