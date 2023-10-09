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أكثر من 75 عارض في الطبعة ال15 للصالون الدولي المهني للصناعة

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 أكتوير 2023 16:25     الفئـة : اقتصــاد
أكثر من 75 عارض في الطبعة ال15 للصالون الدولي المهني للصناعة

الجزائر - إفتتحت يوم الإثنين بقصر المعارض (الجزائر  العاصمة)، فعاليات الطبعة ال15 للصالون الدولي المهني للصناعة "صناعات الجزائر"، بمشاركة أكثر من 75 عارض من القطاعين العام والخاص، من بينهم 10 مؤسسات أجنبية.

و يجمع هذا الصالون المنظم من طرف مؤسسة "باتيماتيك إكسبو", برعاية وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني, متعاملين من مختلف المجالات الصناعية على غرار الحديد والصلب, الميكانيك وآلات الانتاج, ومواد البناء, مع تسجيل مشاركة عدد من البنوك والمؤسسات المالية.

و في كلمة ألقاها خلال مراسم الافتتاح نيابة عن وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون, أكد المكلف بتسيير المديرية العامة للتنافسية الصناعية بالوزارة, كريم جليلي, بأن "رعاية هذه التظاهرة الاقتصادية تعبر عن الإرادة الملحة في ترقية الصناعة عن طريق تبني سياسة تثمين المورد البشري والنهوض بكافة الشعب الصناعية نحو انطلاقة واعدة لتحقيق النمو الاقتصادي".

و لفت ذات المسؤول إلى أن "سياسة القطاع التي تندرج في إطار التعاون المشترك بين جميع الفاعلين من مدراء, مسيري وحدات الإنتاج, مهندسين تقنيين رؤساء مشاريع, مقاولين ومسؤولين تجاريين, تأتي لبلورة استراتيجية وطنية متكاملة للنهوض بالشعب الصناعية من خلال خطط عمل تنفيذية تستجيب لتطلعاتهم وتتكفل بانشغالاتهم".

من جهته, أوضح الرئيس المدير العام للشركة المنظمة "باتيماتيك إكسبو" رؤوف ستيتي, أن هذا الصالون الدولي يمثل فرصة للاحتكاك بين المتعاملين الاقتصاديين في شتى مجالات النشاط الصناعي, ما من شأنه خلق ديناميكية حقيقية وشراكات فيما بينهم وتعزيز فرص الاستثمار.

و فضلا عن أجنحة العارضين, تنظم في إطار هذا الصالون سلسلة من المحاضرات والندوات واللقاءات التقنية تتمحور حول عدد من المواضيع ذات الصلة بهذا المجال, على غرار "البنية التحتية عالية الجودة في خدمة تحول الاقتصاد الوطني, بهدف انفتاحه على الصادرات", "التقييس", "تطور شعبة الصناعات الغذائية", "وضع علامات المنتوج المحلي الموجه التصدير" و"هيكلة وتطوير القطاعات الصناعية".

آخر تعديل على الإثنين, 09 أكتوير 2023 17:38
كلـمات مفتـاحيــة :
أكثر من 75 عارض في الطبعة ال15 للصالون الدولي المهني للصناعة
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 أكتوير 2023 16:25     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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