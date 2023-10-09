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المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي والبيئي : تنظيم ورشة تقييمية للنظم البيئية القطاعية لريادة الأعمال غدا

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 أكتوير 2023 16:20     الفئـة : اقتصــاد

الجزائر- ينظم المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، غدا الثلاثاء بمقره بالجزائر العاصمة، ورشة عمل لإطلاق دراسات إستقصائية حول حالة النظم البيئية القطاعية والجهوية المخصصة لريادة الأعمال في الجزائر، حسب ما أورده يوم الإثنين، بيان للمجلس.

و تهدف هذه الورشة المنظمة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى "تقييم النظام البيئي المتعلق بريادة الأعمال في منطقة متيجة, مع التركيز في البداية على قطاع الأغذية الزراعية, كما ستعمل على توعية الجهات المعنية بأهمية هذه الاستطلاعات, وكذا عرض الاستبيانات وطرق المشاركة الإلكترونية والورقية بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني المخصص للاستطلاعات", حسب المجلس.

و ستشهد الورشة مشاركة ممثلي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي, وأعضاء اللجنة القطاعية المشتركة الذين شاركوا في مختلف الاجتماعات, فضلا عن رؤساء المنظمات الوطنية المعنية, يضيف البيان.

آخر تعديل على الإثنين, 09 أكتوير 2023 17:38
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المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي والبيئي : تنظيم ورشة تقييمية للنظم البيئية القطاعية لريادة الأعمال غدا
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 أكتوير 2023 16:20     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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