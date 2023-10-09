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اهتمام شركة كهرباء غينيا بالشراكة والتعاون مع المتعاملين الجزائريين

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 أكتوير 2023 14:35     الفئـة : اقتصــاد

مستغانم - أبدى مسؤولون من شركة "كهرباء غينيا" اليوم الاثنين بمستغانم اهتماما كبيرا بالشراكة والتعاون مع المتعاملين الجزائريين في مختلف مجالات الصناعة الكهربائية وأنظمة النجاعة الطاقوية.

وأوضح المدير العام المساعد المكلف بالاستغلال لشركة كهرباء غينيا فودي سوما خلال لقاء أعمال جمعه بإطارات المتعامل الاقتصادي جي أس بي إليكتريك لمستغانم قائلا "شركتنا هي منتج وناقل وموزع للطاقة الكهربائية بجمهورية غينيا, لديها حاليا بعض المشاكل المرتبطة بالجانب التشغيلي وهي تبحث عن شركاء لديهم الخبرة والحلول في هذا المجال".

و أضاف السيد سوما "قمنا بتبادل مثمر مع المتعامل الجزائري الذي لديه خبرة في مجال الكهرباء وسنقوم بزيارات تقنية ومعاينة للتجهيزات وللخبرات التي يتوفر عليها نظرائنا الجزائريين من أجل تحسين جودة خدماتنا".

ومن جهته أكد مدير شركة مغرب عربي لامب (فرع تابع لجي أس بي إلكتريك) محمد جيلاني كوبيبي أن "المجمع الصناعي مهتم بتعزيز التعاون مع المتعاملين الاقتصاديين بغرب إفريقيا ولاسيما من خلال تزويد شركات الطاقة باحتياجاتها في ميدان المنتجات الكهربائية ومعدات الإنارة وأنظمة الطاقة المختلفة بما في ذلك الطاقات المتجددة".

وذكر في هذا الصدد بأن شركته "على استعداد لتلبية طلبات الشريك الغيني من خلال إيفاد فريق خبراء لتشخيص المشاكل واقتراح الحلول المناسبة لها بالموازاة مع التعاون في مجالات التكوين والصيانة والإنتاج والدراسات المتعلقة بتحسين وترشيد ونجاعة الطاقة الكهربائية".

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اهتمام شركة كهرباء غينيا بالشراكة والتعاون مع المتعاملين الجزائريين
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 أكتوير 2023 14:35     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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