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عرقاب يشارك غدا الثلاثاء بمالابو في أشغال الاجتماع الوزاري ال25 لمنتدى الدول المصدرة للغاز

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 أكتوير 2023 14:26     الفئـة : اقتصــاد
عرقاب يشارك غدا الثلاثاء بمالابو في أشغال الاجتماع الوزاري ال25 لمنتدى الدول المصدرة للغاز

الجزائر - يشارك وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, غدا الثلاثاء, بعاصمة غينيا الإستوائية مالابو, في الاجتماع الوزاري ال25 لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF), الذي سيتم خلاله دراسة أوضاع سوق الغاز الدولي وآفاقه على المدى القصير والمتوسط والطويل و بحث تحضيرات انعقاد القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات هذه المنظمة بالجزائر السنة القادمة, حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان الوزارة.

وسيعكف, الوزراء أعضاء المنتدى, خلال هذا الاجتماع الذي يعقد برئاسة وزير المعادن والمحروقات في جمهورية غينيا الإستوائية, أنطونيو أوبورو أوندو, رئيس الاجتماع الوزاري للمنتدى لعام 2023 , على "دراسة أوضاع سوق الغاز الدولي وآفاقه على المدى القصير والمتوسط والطويل, من أجل الاستقرار والأمن في العرض والطلب في أسواق الغاز الطبيعي العالمية", حسب الوزارة.

كما سيتم خلال هذا اللقاء, الذي يشارك فيه ايضا الرئيس المدير العام لسوناطراك, رشيد حشيشي, واطارات من الوزارة ومن المجمع ايضا, بحث ملف التحضيرات الجارية لانعقاد فعاليات القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات هذه المنظمة بالجزائر سنة 2024 , حسب ما اوضح البيان.

ويعد الاجتماع الوزاري ال25 للمنتدى فرصة لتبادل وجهات النظر واستكشاف السبل والوسائل لتقوية المنتدى و فرصة لإعادة التأكيد على "الدور الحاسم للغاز الطبيعي كمحفز للانتقال الطاقوي وفي التنمية المستدامة", حسب ما اكده ذات المصدر.

يذكر ان المنتدى تأسس في عام 2001، وتحول في ديسمبر 2008، خلال الدورة الثامنة غير الرسمية للمنتدى، الذي عقد في موسكو، إلى منظمة حكومية دولية مقرها في الدوحة (قطر).

وتتألف هذه المنظمة حاليا من 19 دولة عضو، وهي الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا كأعضاء، وأنغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا وموزمبيق والنرويج والإمارات وبيرو بصفة مراقب.

ويمثل هؤلاء الدول معا 72 بالمائة من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم، و 44 بالمائة من الإنتاج المسوق، و56 بالمائة من صادرات خطوط الأنابيب، و 52 بالمائة من صادرات الغاز الطبيعي المسال.

آخر تعديل على الإثنين, 09 أكتوير 2023 15:59
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عرقاب يشارك غدا الثلاثاء بمالابو في أشغال الاجتماع الوزاري ال25 لمنتدى الدول المصدرة للغاز
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 أكتوير 2023 14:26     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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