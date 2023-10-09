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الطاقة والمناجم: السيد عرقاب يتباحث مع نائب وزير الخارجية الشيلي حول تعزيز التعاون

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 أكتوير 2023 12:39     الفئـة : اقتصــاد
الطاقة والمناجم: السيد عرقاب يتباحث مع نائب وزير الخارجية الشيلي حول تعزيز التعاون

الجزائر - استقبل وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, اليوم الاثنين, نائب وزير الخارجية لجمهورية الشيلي, غلوريا دي لافوينتي غونزاليس, حيث تم بحث علاقات التعاون الثنائية في مجال الطاقة والمناجم وسبل تعزيزها وتطويرها, حسب ما افاد بيان الوزارة.

واستعرض الطرفان, خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة, "علاقات التعاون الثنائية في مجال الطاقة والمناجم وسبل تعزيزها وتطويرها, ولاسيما في مجال المحروقات, والطاقات الجديدة والمتجددة والانتقال الطاقوي", حسب ما اوضح البيان.

كما ناقش الجانبان, بالمناسبة, فرص التعاون والاستثمار في قطاع المناجم بالجزائر, خاصة البحث واستغلال وتحويل وإنتاج الموارد المنجمية, وفقا لذات المصدر.

وفي هذا الصدد, دعا السيد عرقاب, أثناء تقديمه لبرنامج تطوير القطاع المنجمي, الشركات الشيلية الى "الاستثمار في مجال المناجم وإنشاء شراكات متبادلة المنفعة مع الشركات الجزائرية, مع تبادل التجارب والخبرات في هذه المجالات", باعتبار الشيلي ,يضيف البيان, "من الدول الرائدة في مجال الاستغلال المعدني والصناعي, على غرار الليثيوم، والنحاس والحديد والصلب، وانتاج ومعالجة الأسمدة الفوسفاتية".

وفي ختام اللقاء, الذي حضره سفير جمهورية الشيلي لدى الجزائر واطارات من الوزارة واعضاء من الوفد الشيلي, اتفق الطرفان على "تكثيف المشاورات واللقاءات"، من خلال تكوين فرق عمل لتحديد مجالات التعاون الثنائي والأنشطة ذات الاهتمام المشترك بهدف وضع خارطة طريق للتعاون بين البلدين في المجالات المتفق عليها, حسب الوزارة.

آخر تعديل على الإثنين, 09 أكتوير 2023 12:42
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الطاقة والمناجم: السيد عرقاب يتباحث مع نائب وزير الخارجية الشيلي حول تعزيز التعاون
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 أكتوير 2023 12:39     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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