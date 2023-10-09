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عروض ترويجية للرحلات الدولية العابرة عبر مطار الجزائر الدولي

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 أكتوير 2023 09:04     الفئـة : اقتصــاد
عروض ترويجية للرحلات الدولية العابرة عبر مطار الجزائر الدولي

الجزائر - أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية, اليوم الأحد, عن إطلاق عدة عروض ترويجية موجهة للمسافرين الدوليين العابرين عبر مطار الجزائر العاصمة, وهذا في إطار الترويج لمطار هواري بومدين كمحور عبور دولي .

وفي تصريح ل"وأج", أوضح الناطق الرسمي للشركة الوطنية السيد أمين أندلسي أن هذه العروض الترويجية من شأنها أن تساهم في جعل مطار الجزائر الدولي محورا ومنصة عبور متميزة بين إفريقيا وبقية العالم, وهذا طبقا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد.

وكانت الخطوط الجوية الجزائرية قد فتحت عدة خطوط جوية نحو وجهات أفريقية جديدة، منها خط الجزائر-أديس أبابا, الذي تم افتتاحه في 22 سبتمبر المنصرم.

وأشار السيد أندلسي إلى أنه "من خلال هذه الخطوط الجديدة, تمكنت الخطوط الجوية الجزائرية من ولوج سوق تنافسية للغاية, كما يجب أن يكون ذلك مصحوبا باستراتيجية تجارية ملائمة".

وفي هذا الصدد, تقترح الخطوط الجوية الجزائرية  للمسافرين بين أفريقيا ووجهات أخرى عبر الجزائر العاصمة (في العبور)، أسعارا "لا تنافسية" دون رسوم على الخدمة للرحلات : أديس أبابا-باريس وأديس أبابا-موسكو وأديس أبابا-باماكو وأديس أبابا-إسطنبول .

وفيما يتعلق بالأسعار المقترحة لتواريخ السفر المرتقبة قبل 30 مارس 2024, كشف المتحدث أن تذكرة الذهاب والإياب من أديس أبابا نحو باريس (عبر الجزائر العاصمة) تبدأ من 529 دولارا مع احتساب كل الضرائب وابتداء من 544 دولارا نحو موسكو وابتداء من 741 دولار مع احتساب كل الضرائب نحو باماكو وابتداء من  485 دولار مع احتساب كل الضرائب نحو إسطنبول.

كما تقترح الخطوط الجوية الجزائرية أسعارا ترويجية من المدن المذكورة  نحو أديس أبابا.

وأكد السيد الأندلسي أن "الخطوط الجوية الجزائرية تمتلك مؤهلات من أجل هذه الخدمات",مضيفا أن الشركة الوطنية تحوز على جسور جوية عديدة تربطها  بأوروبا من خلال رحلات منتظمة, مما يسمح لها بعرض عدد كبير من المقاعد بأسعار مغرية للمسافرين العابرين على مستوى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين.

آخر تعديل على الإثنين, 09 أكتوير 2023 09:23
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عروض ترويجية للرحلات الدولية العابرة عبر مطار الجزائر الدولي
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 أكتوير 2023 09:04     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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