الدفع الإلكتروني: اطلاق حملة تحسيسية واسعة في سنة 2024

الجزائر - ستشرع البنوك المحلية و بريد الجزائر في اطلاق حملة تحسيسية في سنة 2024, باتجاه المتعاملين ومجموع المواطنين حول اهمية استعمال وسائل الدفع الالكتروني, حسبما اكده اليوم الاحد بالجزائر مسؤول من بريد الجزائر.

في هذا الصدد, اوضح سالم قاسمي, مدير الانظمة المعلوماتية ببريد الجزائر, خلال يوم دراسي حول "رهانات المالية الشاملة المبتكرة في الجزائر", من تنظيم الحاضنة "دي زاد حاضنة تاك", ان هذا "البرنامج الوطني للثقافة المالية", الذي ستشرف عليه جمعية البنوك و المؤسسات المالية بالشراكة مع بريد الجزائر, يتعلق خاصة بتحسيس المواطنين حول اهمية الدفع الالكتروني.

و اضاف السيد قاسمي, ان "الحملة ستسمح للمواطنين بالحصول على معلومات تتعلق بمختلف العمليات المالية و الادخار و الاستثمار...", مشيرا الى ان هذا البرنامج يستهدف مجموع المواطنين سيما سكان المناطق الريفية و صغار التجار.

كما اكد على دور المتعامل العمومي في تعميم الاندماح المالي, مضيفا ان بريد الجزائر يسهل الاستفادة من مختلف الخدمات المالية سيما بفضل شبكتها التي تعد 4200 وكالة و 22 مليون حساب بريدي جاري و 12 مليون بطاقة مغناطيسية.

و اشار في ذات السياق, الى تسجيل ازيد من 30 مليون عملية دفع الكتروني خلال الفترة الممتدة من شهري يناير و سبتمبر من العام الجاري عبر بريد الجزائر.

من جانبه اكد رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التامين و اعادة التامين, يوسف بن ميسية, ان الاندماج المالي يمر ايضا عبر توسيع منتجات التامين لتشمل اكبر عدد من المواطنين, بمن فيهم الاشخاص ذوي الدخل الضعيف مثل صغار الحرفيين, و المؤسسات المصغرة و العائلات الفقيرة.

و اشار في هذا الصدد, الى اهمية رقمنة القطاع المالي عبر ادراج حلول مبتكرة تسمح بتمكين اكبر فئة من المجتمع من الخدمات المالية التي تستجيب لاحتياجاتهم.

كما شدد السيد بن ميسية, على دور المؤسسات الناشئة التي ساعدت شركات تامين على تطوير حلول رقمية ذكية تسمح بتسهيل عمليات اكتتاب الزبائن و تسديد حقوق عقود التامين و تسيير اضرار الحوادث.

و على هامش هذا اليوم الدراسي, نظمت الشركة الجزائرية للتأمينات بالشراكة مع الحاضنة "دي زاد حاضنة تاك", مسابقة لفائدة المؤسسات الناشئة.

اما المؤسسات الناشئة المشاركة في المسابقة, فهي مطالبة بان تقدم للشركة الجزائرية للتأمينات حلولا من اجل الرفع من قدرتها على التسيير الداخلي و تحسين خدماتها الموجهة للزبائن, ويتعلق الامر خاصة بإنشاء اداة تعاون رقمية تسمح لأعضاء الفريق بالتواصل و الرفع من مستوى ادارة المهام و كذا وضع نظام تحكم يسمح بتقييم نظام المؤسسة و المساعدة على اتخاذ القرار, حسب توضيحات ياسمين كواش, مديرة الاتصال و العلاقات الخارجية بالشركة الجزائرية للتأمينات.

كما تميز هذا اليوم بتوقيع اتفاقية بين الشركة الجزائرية للتأمينات و المؤسسة الناشئة "الكترون كورب" المختصة في الامن السيبراني و التطوير المعلوماتي.

و وقع بالأحرف الاولى على هذه الاتفاقية كل من الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات, يوسف بن ميسية و مؤسس الشركة الناشئة, عبد الرزاق فرنان.