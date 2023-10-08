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وزارة التربية تنظم مسابقة للكتابة بمناسبة الذكرى ال60 لإنشاء شركة سوناطراك

  أدرج يـوم : الأحد, 08 أكتوير 2023 19:45     الفئـة : اقتصــاد
وزارة التربية تنظم مسابقة للكتابة بمناسبة الذكرى ال60 لإنشاء شركة سوناطراك

الجزائر- تنظم وزارة التربية الوطنية يوم 24 أكتوبر الجاري مسابقة وطنية للكتابة مفتوحة لتلاميذ الاقسام النهائية للمراحل التعليمية الثلاث، وذلك في إطار إحياء الذكرى ال60 لإنشاء شركة سوناطراك.

و أوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد أن هذه المسابقة التي تنظم بالتنسيق مع مجمع سوناطراك في إطار إحياء الذكرى ال60 لإنشاء هذه الشركة (31 ديسمبر 1963), "مفتوحة لتلاميذ الأقسام النهائية للمراحل التعليمية الثلاث على مستوى كل مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة وذلك أمسية يوم الثلاثاء 24 أكتوبر الجاري".

و تتمثل المسابقة في "إنتاج نص مكتوب باللغة العربية يتناسب نوعه وموضوعه مع مستوى تلاميذ كل مرحلة تعليمية".

و يتعلق الامر --حسب البيان—بإنتاج "تعبير كتابي حول حماية البيئة بالنسبة لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي ورسالة حول دور الطاقة في تطور البلاد بالنسبة لتلاميذ السنة الرابعة متوسط ومقال حول الرقمنة وتكنولوجيات المعلومات بالنسبة لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي".

و سيتم الاعلان عن نتائج هذه المسابقة يوم 15 نوفمبر القادم.

آخر تعديل على الأحد, 08 أكتوير 2023 20:04
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وزارة التربية تنظم مسابقة للكتابة بمناسبة الذكرى ال60 لإنشاء شركة سوناطراك
  أدرج يـوم : الأحد, 08 أكتوير 2023 19:45     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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