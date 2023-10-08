إرتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على غزة إلى 370 شهيدا و 2200 جريح -

لم أعد في وضعية مراجعة التعداد -

القرآن الكريم مرجع ثابت لحماية الأسرة و مواجهة التحديات -

وهران: إفتتاح الطبعة ال 20 للصالون الدولي للعقار والبناء والسكن والأشغال العمومية -

الجزائر تحتل المرتبة الثانية إفريقيا في عدد الشركات الناشئة النشطة -

بوغالي يثمن تشبث الدبلوماسية الجزائرية بمواقفها المبنية على القيم الانسانية -

الدخول المهني بولايات غرب البلاد: إلتحاق آلاف المتربصين الجدد بالمؤسسات التكوينية -

بلماضي: مواجهتان مفيدتان الهدف منهما استخلاص الدروس -

شرق البلاد/دخول مهني: إدراج تخصصات جديدة تستجيب لمتطلبات سوق العمل -

إدخال اللغة الانجليزية الوظيفية في برامج التكوين المهني -

فيلم عمر الصغير : عرض بورتريه للشهيد الطفل عمر ياسف بالجزائر العاصمة -

مجلس الأمة يندد بشدة بالاعتداءات المشينة للاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني الباسل -

فلسطين تطالب بعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث العدوان الصهيوني -

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على غزة إلى 313 شهيدا ونحو 1990 جريحا -

صحة: أزيد من 19 ألف مستخدم مهني وتقني اداري يستفيدون من دورات تكوينية -

فلسطين : 260 شهيدا ودمار كبير في الممتلكات جراء العدوان الصهيوني المتواصل على غزة -

الرابطة الأولى موبيليس : اتحاد خنشلة يطيح بحامل اللقب ويلتحق بمولودية الجزائر في الصدارة -

وحدات الجيش الصحراوي تستهدف جنود الاحتلال المغربي بقطاعات حوزة, الفرسية و أوسرد -

قسنطينة : الشروع قريبا في إنتاج الشرائح الحيوية الدقيقة للزراعة الذكية للخلايا -