وهران: إفتتاح الطبعة ال 20 للصالون الدولي للعقار والبناء والسكن والأشغال العمومية

ويجمع هذا الصالون المنظم على مدار خمسة أيام شركات وطنية و أجنبية من بولونيا كضيف شرف وإسبانيا و الصين و تركيا بالإضافة إلى مؤسسات بنكية متخصصة في مجال السكن و مؤسسات تابعة لقطاع التكوين و التعليم المهنيين.
وأبرز محافظ الصالون زبير والي في تصريح إعلامي أن "هذه التظاهرة الاقتصادية تشكل فضاء للقاء وتبادل الخبرات بين مختلف المهنيين في قطاع العقار والسكن وربط علاقات شراكة مع المؤسسات الأجنبية المشاركة".
وذكر بأن "أزيد من 40 بالمائة من العارضين شركات أنشأت حديثا متخصصة في إنتاج مواد البناء والتي تطمح إلى تسويق منتوجاتها خصوصا بالجهة الغربية والجنوبية الغربية للوطن".
وما يميز هذه الطبعة المنظمة بمبادرة من وكالة "أس بي ايفنتس كوم كومباني" مشاركة لأول مرة مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري الى جانب مؤسسات بنكية متخصصة في تمويل المشاريع السكنية .
كما سيتم على هامش هذا الصالون الذي أصبح تقليدا سنويا بمدينة وهران تنظيم اجتماعات ثنائية بين متعاملين اقتصاديين جزائريين ونظرائهم من بولونيا بهدف تشجيع الشراكة و كذا تنشيط محاضرات حول قطاع البناء والإسكان و الطاقات المتجددة في الجزائر.