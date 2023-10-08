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الجزائر تحتل المرتبة الثانية إفريقيا في عدد الشركات الناشئة النشطة

  أدرج يـوم : الأحد, 08 أكتوير 2023 15:02     الفئـة : اقتصــاد
الجزائر تحتل المرتبة الثانية إفريقيا في عدد الشركات الناشئة النشطة

الجزائر- احتلت الجزائر المرتبة الثانية إفريقيا من حيث الشركات الناشئة النشطة, وفق أحدث تصنيف لموقع "ستارتاب رانكينغ" المختص في تصنيفات الشركات الناشئة ونظمها البيئية في العالم, حسب ما أفاد به اليوم الأحد, بيان للمسرع العمومي للشركات الناشئة "ألجيريا فونتور".

وحسب تصنيف "ستارتاب رانكينغ", جاءت الجزائر في المرتبة الثانية في إفريقيا, بعد نيجيريا التي تصدرت التصنيف, بينما احتلت مصر المرتبة الثالثة تليها جنوب إفريقيا في المركز الرابع, يضيف نفس المصدر.

وعلى الصعيد العالمي صنفت الولايات المتحدة الأمريكية الأولى عالميا, متبوعة بكل من الهند, وبريطانيا, وكندا, وأستراليا, واندونيسيا, وألمانيا, وفرنسا, وإسبانيا, والبرازيل, وسنغافورة.

ويذكر أن تصنيف "ستارتاب رانكينغ" يحصي الشركات الناشئة على المستوى العالمي, وحسب كل نظام بيئي, مستندا على نشاطاتها ومجال اختصاصها والمعطيات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها, حسب شروح المسرع العمومي.

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الجزائر تحتل المرتبة الثانية إفريقيا في عدد الشركات الناشئة النشطة
  أدرج يـوم : الأحد, 08 أكتوير 2023 15:02     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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