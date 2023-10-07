تكوين أزيد من 141 ألف مستفيد من منحة البطالة الى غاية أغسطس الفارط

الجزائر - كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, فيصل بن طالب, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, أن ازيد من 141 الف معني بمنحة البطالة استفاد من التكوين المهني الى غاية شهر أغسطس الفارط, وذلك بهدف الرفع من قابلية التشغيل لدى هذه الفئة.

وخلال ندوة إعلامية حول تقييم عمليات التوظيف في مختلف القطاعات نظمتها وزارة الاتصال, أوضح السيد بن طالب أنه "سعيا الى رفع قابلية التشغيل للمستفيدين من منحة البطالة وفي اطار المرافقة الموجهة لهذه الفئة تم تكوين 141.345 مستفيد الى غاية شهر اغسطس الفارط, حيث تخرج منهم 83.632 مستفيد".

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وذكر السيد بن طالب أن عدد المستفيدين من منحة البطالة تجاوز مليوني مستفيد, وأنه تم تنصيب أكثر من 26 ألف في مناصب عمل دائمة.

وبخصوص جهاز المساعدة على الادماج المهني, أكد أنه تم إدماج أزيد من نصف مليون مستفيد من جهاز المساعدة على الإدماج المهني في مناصب عمل دائمة بالمؤسسات والادارات العمومية الى غاية سبتمبر 2023 , مضيفا أنهم يستفيدون أيضا من مختلف خدمات الضمان الاجتماعي, على غرار التقاعد.