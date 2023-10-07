إدماج أزيد من نصف مليون شخص في مناصب عمل قارة

الجزائر - أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, فيصل بن طالب, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, أنه تم إدماج أزيد من نصف مليون مستفيد من جهاز المساعدة على الإدماج المهني في مناصب عمل دائمة وتسجيل أزيد من 8 ملايين مستفيد من زيادات في الأجور ومنح معاشات التقاعد إلى جانب منحة البطالة.

وأوضح الوزير في مداخلة له خلال ندوة إعلامية نظمتها وزارة الاتصال حول تقييم عمليات التوظيف في مختلف القطاعات, أن الجهود التي قامت بها الدولة من أجل تحسين القدرة الشرائية لفئات العمال والمتقاعدين وطالبي الشغل, سمحت سيما ب"إدماج نصف مليون مستفيد من جهاز المساعدة على الإدماج المهني في مناصب دائمة إلى غاية 13 سبتمبر 2023, وسجلت أكثر من 8 ملايين مستفيد من الزيادات في الأجور ومنح ومعاشات التقاعد إلى جانب منحة البطالة".

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وفي نفس السياق, أبرز أنه "تم إدماج أزيد من 98 بالمائة مستفيد من جهاز المساعدة على الإدماج المهني في مناصب عمل قارة بالمؤسسات والإدارات العمومية على أن يتم الانتهاء من هذه العملية وفق الآجال المحددة بتاريخ 31 ديسمبر 2023".

وفي مجال الوساطة في سوق الشغل, أكد أنه إلى غاية 30 سبتمبر 2023, "تم تسجيل ما يقارب 334 ألف عرض عمل, أي بزيادة قدرها 38 بالمائة, مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022, منها 42 بالمائة في قطاع الخدمات و36 بالمائة في قطاع الصناعة و19 بالمائة في قطاع البناء", مضيفا أن عدد المستفيدين من عملية التنصيب في عالم الشغل في هذا المجال عرفت "ارتفاعا بنسبة 27 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022".

ومن جهة أخرى, ذكر الوزير بأن الأجور عرفت 4 زيادات متتالية خلال الفترة 2020-2023, حيث بلغ مجموع المستفيدين 8ر2 مليون مستفيد, أي "نسبة الزيادة (في الأجور) قدرت ب47 بالمائة", بينما شملت عملية رفع منح ومعاشات التقاعد 8ر3 مليون مستفيد.

ولدى تطرقه إلى بعض مؤشرات الضمان الاجتماعي, أشار إلى أن "حجم مداخيل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بلغ خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية, أزيد من 1.101 مليار دج مقابل أكثر من 897 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2022, أي بزيادة قدرت ب 3ر23 بالمائة, وأنه يرتقب أن يصل إجمالي المداخيل سنة 2023 الى 1.596 مليار دج".

وأضاف السيد بن طالب أن عدد أرباب العمل المنخرطين في الضمان الاجتماعي قدر في تسعة أشهر الأولى لسنة 2023, ب"407.033 رب عمل أي بزيادة تقدر ب23 بالمائة مقارنة مع سنة 2014, حيث كان عددهم يقدر ب330.204 رب عمل".