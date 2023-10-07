شركة "شيلتر" إفريقيا تتحول إلى بنك تنمية

الجزائر - قرر المشاركون في الجمعية العامة الإستثنائية للشركة الإفريقية لتمويل العقار في إفريقيا (شيلتر-إفريقيا)، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، تحويل هذه المؤسسة إلى بنك للتنمية، حسبما أشار إليه مديرها العام تيرنو حبيب هان.



و في تصريح للصحافة في ختام اشغال الجمعية العامة الاستثنائية التي جرت بحضور الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أعلن السيد هان عن اعتماد أعضاء مجلس إدارة شركة "شيلتر-افريقيا" لقوانين خاصة جديدة، تسمح بتحويل الشركة إلى بنك للتنمية.

و في هذا الصدد يقول: "لقد غيرت شركة شيلتر-افريقيا تسميتها، لتصبح بذلك بنك التنمية شيلتر-افريقيا".



و يهدف تغيير الاسم، حسبه، إلى خلق تأثير في القطاع، من خلال توفير السكن وتعزيز التنمية الحضرية و البنى التحتية الاجتماعية.



و أوضح أن "هذا التأُثير يقاس بمعايير مثل عدد السكنات الممولة والمبنية والحصول على البنى التحتية واستدامة البنايات".

و أضاف في ذات السياق أن القوانين الأساسية الجديدة تمنح بنك التنمية شيلتر-افريقيا مكانة تفضيلية لدى الدائنين في قطاع السكن و تتعامل معها على قدم المساواة تماما مثل الهيئات المصرفية العالمية.

و أكد السيد هان ان هذا التطور سيسمح بتسخير الأموال من أجل مشاريع اسكان قابلة للصمود في وجه التغيرات المناخية و كذا لتمويل المبادرات الموجهة لصالح المرأة العاملة في قطاع البناء و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التجارة في مجال العقارات.



و بغية تنويع عروضه, يعتزم بنك شيلتر-افريقيا تسويق منتجات اسلامية و دعم مشاريع بنى تحتية في سياق التنمية الحضرية.



و من بين مجالات نشاط البنك خص السيد هان بالذكر تمويل شراء سكنات للمهاجرين و اللاجئين و افراد الجالية, مؤكدا ان "القوانين الأساسية الجديدة ستساهم في تعزيز الاندماج الافريقي و تشجيع المبادلات بين بلدان القارة في مجال البناء و العقارات".

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