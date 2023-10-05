السيد عون يبرز الجهود المبذولة لإعادة تهيئة المناطق الصناعية

الجزائر - أبرز وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, الجهود المبذولة بقطاعه لتأهيل العديد من المناطق الصناعية الموجودة من أجل توفير أحسن الظروف للاستثمار.

وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية ترأسها موسى خرفي, نائب رئيس المجلس, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أوضح السيد عون أن العديد من المناطق الصناعية توجد حاليا قيد التأهيل من أجل توفير كل المستلزمات للمستثمرين من طرقات وربط بالغاز وربط صحي وغيرها, ضمن برنامج سيتواصل خلال السنوات المقبلة.

وفي هذا الإطار, أكد أن دائرته الوزارية طلبت من وزارة المالية في 2024 تسجيل عملية تهيئة المنطقة الصناعية ببريكة (ولاية باتنة), محل سؤال النائب بشير فرحاني (حر), مشيرا إلى أن العملية تتطلب 75 مليون دج يضاف إليها مبالغ أخرى لربط المنطقة بالشبكة الكهربائية وتزويدها بالماء.

وبعد أن ذكر بأنه تمت تجزئة هذه المنطقة في 2017 إلى 128 قطعة بمساحة إجمالية 123 هكتار, أشار الوزير أن 60 بالمائة من مستثمري هذه المنطقة الصناعية لم يدفعوا الاشتراكات المستحقة للشركة المكلفة بتسييرها.

وأضاف بأن وزارة الصناعة تعمل مع السلطات المحلية "لوضع حلول في الآجال القريبة" للكثير من الانشغالات المطروحة من طرف المستثمرين.

وفي رده عن سؤال للنائب عبد الكريم طبال (حركة مجتمع السلم) حول وضعية منطقة النشاطات سيدي بلخير بولاية وهران, أكد الوزير بان المنطقة استفادت من عملية إعادة تأهيل بمبلغ قدر ب 126 مليون دج.

وتم مؤخرا الانتهاء من أشغال شبكة التطهير والتي رصد لها غلاف مالي وصل الى 54 مليون دج, يضيف الوزير مؤكدا بأن العمل جار من اجل تقييم عملية تزويد المنطقة بالإنارة العمومية.

كما لفت أيضا الى انجاز محطة ضخ لمياه الصرف الصحي بذات المنطقة وكذا الربط بشبكة الغاز الطبيعي الذي كلف مبلغ 36 مليون دج.

وفي رده عن سؤال للنائب عمر مسعودي (التجمع الوطني الديموقراطي) عن المشاكل التي تعرفها وحدة النسيج والتجهيز ببسكرة, اكد الوزير انه تم اتخاذ تدابير عدة لمرافقة المؤسسة والعمال, لافتا إلى أنه تم تسويق المخزون القديم للوحدة بالإضافة الى تحصيل ديون مختلف الزبائن والاتفاق مع بنك عمومي من اجل منح قرض لاقتناء المادة الأولية مع العمل على تسديد الأجور المتأخرة للعمال.

وفي هذا الاطار أشار الوزير الى ان "مجهودات كبيرة" تم بذلها للنهوض بقطاع النسيج الذي يعرف -كما قال- وضعية صعبة مؤكدا على أهمية "التنسيق بين ممثلي العمال وإطارات الوحدة من اجل انطلاقة موفقة".

وفي معرض إجابته عن سؤال للنائب عبد الحق بلفار (حر) حول وضعية المؤسسة الاقتصادية العمومية للتوظيب وفنون الطباعة ببرج بوعريريج, صرح السيد عون بأن المؤسسة عرفت صعوبات وتذبذبا في التموين بالمواد الأولية المستوردة, مؤكدا انه تم اتخاذ منذ ثلاثة اشهر تدابير وإجراءات منها تسهيل منح قرض لاقتناء مخزون على المدى القريب من المواد الأولية.

وأشار الوزير انه يتم حاليا التحضير لتمكين المؤسسة من اقتناء 150 ألف طن من المواد الأولية يضمن الإنتاج لمدة سنة كاملة.