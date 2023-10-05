فتح الغابات أمام الاستثمار سيسمح بتكثيف الغطاء النباتي واستحداث مناصب شغل

الجزائر - أكد المدير العام للغابات، جمال طواهرية، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن فتح الغابات أمام الاستثمار في إطار نص القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية، سيسمح بتكثيف الغطاء النباتي واستحداث مناصب شغل.

وأوضح السيد طواهرية في تصريح ل /وأج على هامش مناقشة نص القانون بمجلس الأمة، أنه من خلال القانون الجديد "سيتم فتح محيطات غابية للاستغلال بغرض فلاحي لفائدة المستثمرين والساكنة، لاسيما لتنمية الأشجار المقاومة على غرار اللوز، الفستق، الخروب والزيتون".

وأشار أن الغرض من ذلك هو تكثيف الغطاء النباتي، رفع الإنتاج الوطني من هذه المنتوجات، تحسين مداخيل الساكنة، واستحداث مناصب شغل.

كما لفت المدير العام أنه سيتم أيضا فتح الفراغات الغابية للتأجير، لاسيما للساكنة القريبة من الغابة.

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في سياق متصل، أبرز السيد طواهرية أن الغابات في الجزائر تتوفر على أعشاب طبية وأخرى عطرية، تسمح بتطوير العديد من الأنشطة، على غرار ما هو الحال بالنسبة لتربية النحل.

وبخصوص الاستعانة بطائرات بدون طيار (درون) لحراسة وحماية الغابات لاسيما من الحرائق، أكد المدير العام أن العمل جار مع مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية (CRTI) على مشروع "درون" محلية الصنع، "تتميز بتزويدها بتطبيقات معلوماتية ترسل كل المعلومات والصور بسرعة كبيرة".

في هذا الإطار، لفت السيد طواهرية إلى أن "المشروع متقدم كثيرا، وسيرى النور في سنة 2024"، مشيرا إلى تعاون المديرية العامة أيضا مع مؤسسات ناشئة تنشط في هذا المجال، وذلك بالتنسيق مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة.