بيئة: الوكالة الوطنية للنفايات توقع اتفاقية شراكة مع الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة

الجزائر - وقعت الوكالة الوطنية للنفايات, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, اتفاقية شراكة مع الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة, لتعزيز التعاون بين الطرفين, وبالأخص فيما يتعلق بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين في مجال البيئة وتسيير النفايات.

وجرت مراسم التوقيع من طرف المدير العام للوكالة, كريم ومان, والمكلف بتسيير الغرفة, حسين زاوي, وذلك على هامش اليوم الاعلامي الذي نظم بمقر الوكالة لتقديم الانشطة المشتركة بين الهيئتين.

وتتضمن الاتفاقية التنظيم المشترك للطبعة السابعة للصالون الدولي لاسترجاع وتثمين النفايات "ريفاد" بين 27 و30 نوفمبر المقبل, بقصر المعارض (الجزائر العاصمة) وذلك تحت شعار "حينما تصبح النفايات ثروة".

كما تهدف إلى تبادل الخبرات بين الهيئتين وتوفير المرافقة للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال تسيير النفايات, وفقا للشروح المقدمة خلال مراسم التوقيع.

وسيتم في هذا الإطار إعداد وتجسيد خارطة طريق مشتركة من أجل التنظيم المشترك للندوات وورشات العمل واجتماعات العمل الوطنية والدولية المتعلقة بمجال تسيير النفايات.

وتتمحور الاتفاقية أيضا حول التعاون من أجل تنظيم الطبعة الأولى للمنتدى العالمي للنفايات لGlobal waste forum المزمع تنظيمه أبريل القادم.

وفي كلمة له عقب مراسم التوقيع, أكد السيد ومان أن الاتفاقية المبرمة تبرز رغبة الجانبين في العمل المشترك من أجل الترويج لفرص الاستثمار الموجودة بقطاع تسيير النفايات وحث المتعاملين على استغلالها.

بدوره, ثمن السيد زاوي هذه الخطوة التي ترمي إلى خلق فضاءات لاستقطاب حاملي المشاريع من أجل تعزيز الاستثمارات في مجال تسيير وتثمين النفايات.

وحول معرض "ريفاد", أكد المتحدث أنها ستكون فرصة لاكتشاف أحدث التكنولوجيات والتعريف بالمعدات المستخدمة في مجال تسيير النفايات.

كما سيشهد المعرض ورشات تقنية وإعلامية للمهنيين والشباب وحاملي المشاريع وكذا ورشات تحسيسية والعاب تثقيفية للأطفال حول تسيير النفايات, يضيف السيد زاوي.