الطبعة الخامسة عشر لمعرض "صناعات الجزائر" من 9 الى 12 اكتوبر بقصر المعارض

الجزائر - ستنظم الطبعة الخامسة عشر لمعرض "صناعات الجزائر" من 9 إلى 12 أكتوبر بقصر المعارض "سافكس" بالجزائر العاصمة, بمشاركة 75 عارضا, حسبما أورده اليوم الخميس, بيان للمنظمين.

ويشارك في هذه التظاهرة المنظمة تحت رعاية وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني, بجناح " أهقار", 75 عارضا, منهم أكثر 10 مشاركين أجانب, حسب شركة "باتيماتيك إكسبو", المنظمة لهذا الحدث.

ويعد هذا المعرض "مرجعا هاما للمهنيين الصناعيين ونقطة إنطلاق حقيقية للمتعاملين الراغبين في التعريف بمؤسساتهم, منتجاتهم وخدماتهم في مختلف مجالات النشاط الصناعي", بالإضافة إلى أنه الحدث "الأنسب لاكتشاف آفاق الاستثمار وتعزيز وتطوير العلاقات التجارية, وتوطيد الشراكات والتعرف على مختلف تقنيات الإنتاج الصناعي", يضيف نفس المصدر.

وبالمناسبة أكد المدير العام للشركة المنظمة, رؤوف ستيتي أن "صناعات الجزائر" أصبح "اللقاء السنوي الأبرز والمنتظر للإستفادة من الحركية التي يثيرها لدى الزوار المحترفين وذلك من خلال طبعات السابقة, علاوة على مساهمته في الجهود الرامية إلى تعزيز الإمكانيات الصناعية الوطنية التي تبذلها السلطات العمومية", يقول البيان.

وستقام على هامش هذا المعرض الذي "يجذب عادة حوالي 70 ألف زائر سنويا", سلسلة من المحاضرات واللقاءات التقنية والتي تتمحور حول عدد من المواضيع من بينها البنية التحتية العالية الجودة في خدمة تحول الإقتصاد الوطني بهدف إنفتاحه على الصادرات, التقييس وتطوير شعبة الصناعات الغذائية وكذا وضع العلامات للمنتج المحلي الموجه للتصدير اضافة الى مواضيع متعلقة بهيكلة وتطوير القطاعات.

كما ستشهد هذه الطبعة عدة مداخلات لمناقشة موضوع "نشاط الجزائر من أجل التنمية الصناعية المستدامة, وكذا مواضيع أخرى مرتبطة بسياسة الإقتصاد الدائري, عرض الإستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة والكفاءة الطاقوية, والإنتقال نحو أنماط الإنتاج الصناعية والإستهلاك المستدامين, يضيف المصدر ذاته.