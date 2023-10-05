وهران: الطبعة ال 20 للصالون الدولي للعقار و البناء و السكن و الأشغال العمومية بدءا من الأحد القادم

وهران- يحتضن مركز الاتفاقيات "محمد بن أحمد" لوهران انطلاقا من الأحد القادم فعاليات الطبعة ال 20 للصالون الدولي للعقار و البناء و السكن و الأشغال العمومية "باتيواست 2023" ، حسبما علم اليوم الخميس من المنظمين.

و يشارك في هذه التظاهرة الاقتصادية المنظمة على مدار خمسة أيام بمبادرة من وكالة "أس بي ايفنتس كوم كومباني" زهاء 100 عارض من داخل و خارج الوطن ، وفق ما ذكره ل /وأج محافظ الصالون زبير والي.

و يجمع هذا الصالون شركات وطنية و أجنبية من بولونيا ضيف شرف و إسبانيا و الصين و تركيا بالإضافة إلى مؤسسات بنكية متخصصة في مجال السكن و مؤسسات تابعة لقطاع التكوين و التعليم المهنيين.

وما يميز هذه الطبعة، يضيف محافظ الصالون، مشاركة لأول مرة مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري و شركات ناشئة حديثا متخصصة في إنتاج مواد البناء.

و سيتم على هامش هذا الصالون الذي أصبح تقليدا سنويا بمدينة وهران تنظيم اجتماعات ثنائية بين متعاملين اقتصاديين جزائريين و نظرائهم من بولونيا بهدف تشجيع الشراكة و كذا تنشيط محاضرات حول قطاع البناء و الإسكان و الطاقات المتجددة في الجزائر.

للتذكير سجلت الطبعة ال 19 للصالون الدولي للعقار و البناء و السكن و الأشغال العمومية "باتيواست 2022" زهاء 5 آلاف زائر أغلبهم من المهنيين فضلا عن إبرام عدد من الاتفاقيات بين مرقين عقاريين و شركات مختصة في مواد البناء و شركات وطنية في الاختصاص.