إطلاق تطبيق إلكتروني لتسهيل عملية تمليك سكنات "عدل" في الفاتح من نوفمبر القادم

الجزائر - أعلن الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, عن إطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بتسهيل عملية تمليك سكنات صيغة البيع بالإيجار (عدل) لأصحابها ابتداء من الفاتح من نوفمبر القادم.

جاء ذلك خلال زيارة السيد بن عبد الرحمان لمعرض لقطاع السكن, تم تنظيمه على هامش أشغال الجمعية العامة الاستثنائية لشركة الاسكان والمأوى الاقليمي في افريقيا (شيلتر- أفريقيا), حيث قدمت وكالة عدل عرضا عن هذا التطبيق الذي يهدف إلى رقمنة وتسهيل عملية تمليك سكنات البيع بالايجار (عدل) لأصحابها.

وفي هذا الصدد, شدد الوزير الأول على ضرورة إطلاق هذا التطبيق في الفاتح من نوفمبر القادم بمناسبة إحتفال الجزائر بالذكرى 69 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة.

وخلال العرض الذي قدمه المدير العام لوكالة "عدل"، فيصل زيتوني، تمت الإشارة أنه مع نهاية سنة 2023 سيتم اسكان ما نسبته 92 بالمائة من إجمالي المكتتبين المسجلين في برنامج "عدل 2" لسنة 2013 الذين يبلغ عددهم 563.609 مكتتب.

وأضاف مسؤول الوكالة أنه تم صب ما نسبته 98 بالمائة من شهادات التخصيص من برنامج عدل 2013, مشيرا إلى أنه تم الانطلاق في تجسيد 16.857 وحدة سكنية الموجهة للمكتتبين الذين قبلت طعونهم.

وخلال مروره بجناح المؤسسة الوطنية للترقية العقارية, تم الإعلان عن إطلاق قبل نهاية السنة الجارية لمشروعين ضخمين في صيغة السكن الترقوي الحر بكل من الجزائر العاصمة ووهران, حيث ستتكون العمارات من 25 إلى 30 طابقا.

ومن جهة أخرى, دعا الوزير الأول خلال زيارته لجناح الشركة الوطنية للتأمين إلى الترويج أكثر للتأمين العقاري, خاصة السكنات, حيث أن قيمة التأمين للسنة تتراوح بين 3000 و 5000 دج فقط, وهو ما يعد فرصة يجب اغتنامها من قبل أصحاب السكنات والاستفادة من التعويضات في حالة السرقة, الحرائق والكوارث الطبيعية.

كما أكد الوزير الأول على دور مكاتب الدراسات والمخابر المتخصصة في مجال البناء, داعيا إياهم إلى تصدير هذه الخدمات إلى الدول الأفريقية وغيرها.

وكان السيد بن عبد الرحمان مرفوقا بكل من وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، ووزير المالية، لعزيز فايد، ووزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، ووزير الأشغال العمومية والمنشئات القاعدية، لخضر رخروخ، بالإضافة إلى رئيس الجمعية العامة لشركة شيلتر أفريقيا، أحمد موسى دانغيوا، و رئيسة مجلس ادارتها, تشي أكبورجي.