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ندوة وطنية حول ندرة الموارد المعدنية وتموقع الجزائر يوم السبت المقبل ببجاية

  أدرج يـوم : الخميس, 05 أكتوير 2023 11:26     الفئـة : اقتصــاد

الجزائر - سيتم يوم السبت المقبل تنظيم ندوة وطنية حول موضوع :" ندرة الموارد المعدنية وتموقع الجزائر : دور مكمن الزنك والرصاص لتلا حمزة-أميزور", بولاية بجاية, حسبما أفاد به, اليوم الخميس, بيان لوزارة الطاقة والمناجم.

وستقام الندوة تحت إشراف وزارة الطاقة والمناجم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بقطب أبوداو بجامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية، يضيف ذات المصدر.

وسيجمع اللقاء "الأسرة العلمية والمهنية في مجال المناجم وخريجي العديد من التخصصات ذات الصلة بالصناعة المعدنية, كالجيولوجيا والاستغلال المنجمي والبيئة وهندسة العمليات والكيمياء والفيزياء والاقتصاد", بهدف "التوضيح أكثر للرهانات الاقتصادية لاستغلال منجم الزنك والرصاص لتالة حمزة-أميزور, وكذا طريقة استغلال المنجم التي ستكون عصرية ومحترمة للبيئة حسب المقاييس الدولية", تقول الوزارة.

وعن البرنامج المسطر لهذه الندوة, يضيف البيان, فهي مقسمة الى قسمين, الأول يتناول الطفرة الجديدة للاقتصاد والجيولوجيا المنجمية, أما القسم الثاني, فيخصص للتكنولوجيات المنجمية وسلامة الاستغلال.

وعلى هامش هذه الندوة, سيتم تنظيم ورشات ومعارض, وتتوج بتوصيات واقتراحات لإثراء المعارف حول الموارد المنجمية, يضيف ذات المصدر.

كلـمات مفتـاحيــة :
ندوة وطنية حول ندرة الموارد المعدنية وتموقع الجزائر يوم السبت المقبل ببجاية
  أدرج يـوم : الخميس, 05 أكتوير 2023 11:26     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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