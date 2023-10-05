ندوة وطنية حول ندرة الموارد المعدنية وتموقع الجزائر يوم السبت المقبل ببجاية

الجزائر تولي عناية خاصة بالمشاريع الكفيلة بالمساهمة في دفع عجلة التنمية الافريقية -

حماد يشرف على جلسة تقييمية لحملة مراكز العطل والترفيه للشباب -

الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف الجيش النيجري بمنطقة تاباتول -

إجراءات وقائية لتفادي إنتشار أي تطور وبائي ناجم عن الحشرات -

التدابير التي إتخذتها السلطات العمومية من شأنها تقليص التضخم بشكل أكبر -

إفتتاح الطبعة ال15 للمهرجان الدولي للشريط المرسوم بالجزائر العاصمة -

وزارة التجارة : ورشة عمل لمتابعة تنفيذ إستراتيجية رقمنة القطاع -

السوق النفطية: أوبيك+ على استعداد لاتخاذ اجراءات اضافية لمواجهة التطورات -

الاتحادية الجزائرية لكرة القدم : القرارات المتخذة تدخل في إطار الاصلاحات -

وزارة الشؤون الخارجية تكذب أي علاقة لها ببيان حول مالي -

الصحراء الغربية: نظام المخزن المغربي يعيش حالة من التردد والارتباك في قراراته -

الرابطة الثانية هواة:عدة مواجهات واعدة في برنامج الجولة الثانية -

إعادة بعث السد الأخضر بديرة (البويرة) : مشروع ضخم لمكافحة التصحر -

الرابطة الأولى موبيليس: ش. القبائل-اتحاد الجزائر, قمة الجولة و مهمة صعبة للرائدين في الجزائر و قسنطينة -

انسجام مواقف الرئيسين عبد المجيد تبون وقيس سعيد إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية -

تربية: إنصاف المعلم وصون كرامته من أولويات الدولة الجزائرية -

حرص جزائري-تونسي على تجسيد نتائج اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون -

المجلس الشعبي الوطني: جلسة علنية غدا الخميس لطرح أسئلة شفوية -

الاتحادية الجزائرية لكرة القدم: تعيين نذير بوزناد أمينا عاما جديدا للفاف -