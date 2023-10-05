وزارة التجارة : ورشة عمل لمتابعة تنفيذ إستراتيجية رقمنة القطاع

و جرت الورشة تحت إشراف وزير التجارة وترقية الصادرات, الطيب زيتوني, يضيف البيان, مشيرا إلى أن هذه الورشة تأتي "في إطار تعليمات الوزير, بعصرنة القطاع التجاري, وتعزيز الخدمات الإلكترونية للمتعاملين الاقتصاديين".
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر- إنعقدت يوم الأربعاء بمقر وزارة التجارة ورشة عمل تهدف لمعاينة مدى تقدم أشغال الإستراتيجية العامة للرقمنة في القطاع، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
و جرت الورشة تحت إشراف وزير التجارة وترقية الصادرات, الطيب زيتوني, يضيف البيان, مشيرا إلى أن هذه الورشة تأتي "في إطار تعليمات الوزير, بعصرنة القطاع التجاري, وتعزيز الخدمات الإلكترونية للمتعاملين الاقتصاديين".