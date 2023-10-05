التدابير التي إتخذتها السلطات العمومية من شأنها تقليص التضخم بشكل أكبر -

إفتتاح الطبعة ال15 للمهرجان الدولي للشريط المرسوم بالجزائر العاصمة -

وزارة التجارة : ورشة عمل لمتابعة تنفيذ إستراتيجية رقمنة القطاع -

السوق النفطية: أوبيك+ على استعداد لاتخاذ اجراءات اضافية لمواجهة التطورات -

الاتحادية الجزائرية لكرة القدم : القرارات المتخذة تدخل في إطار الاصلاحات -

وزارة الشؤون الخارجية تكذب أي علاقة لها ببيان حول مالي -

الصحراء الغربية: نظام المخزن المغربي يعيش حالة من التردد والارتباك في قراراته -

الرابطة الثانية هواة:عدة مواجهات واعدة في برنامج الجولة الثانية -

الرابطة الأولى موبيليس: ش. القبائل-اتحاد الجزائر, قمة الجولة و مهمة صعبة للرائدين في الجزائر و قسنطينة -

انسجام مواقف الرئيسين عبد المجيد تبون وقيس سعيد إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية -

تربية: إنصاف المعلم وصون كرامته من أولويات الدولة الجزائرية -

حرص جزائري-تونسي على تجسيد نتائج اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون -

المجلس الشعبي الوطني: جلسة علنية غدا الخميس لطرح أسئلة شفوية -

الاتحادية الجزائرية لكرة القدم: تعيين نذير بوزناد أمينا عاما جديدا للفاف -

مجلس الأمة: اجتماع تنسيقي للوفد البرلماني المشارك في الدورة ال69 للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي -

رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الحكومة التونسية -

تجديد الاعتراف الدولي بالهيئة الجزائرية للاعتماد -

اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون: التوقيع على 26 اتفاقية بين البلدين -

رئيس الحكومة التونسية يثمن المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الجزائرية-التونسية -